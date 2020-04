Simulace SnowRunner si v novém traileru utahuje z Death Stranding

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Patrik Hajda

Už se to blíží. Za ani ne dva týdny vyrazíte do divočiny, kde po lidech není ani památky. Jste schopní uvézt neuvěřitelné množství nákladu za předpokladu, že ho správně vybalancujete. Začnete obnovovat zdejší mosty a propojovat tak Ameriku. Možná to zní jako popis Death Stranding, ale ve skutečnosti jde o SnowRunner.