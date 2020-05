Podívejte se, jak Tony Hawk padá na zadek v kolekci remaků prvních dvou her

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Patrik Hajda

Oznámení remaků Tony Hawk‘s Pro Skater a Tony Hawk‘s Pro Skater 2 z minulého týdne nebylo vlivem předchozích úniků tolik překvapivé, ale radost nám udělalo i tak. Osvědčené studio Vicarious Visions (Crash Bandicoot N. Sane Trilogy) přistoupilo k modernizaci hezky od podlahy, takže se můžete těšit na krásně vypadající hru, ze které dostáváme nové záběry i starý, luxusní soundtrack.

Minulý týden se nám plnohodnotně představila kolekce remaků Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2, nicméně pořádné záběry z hraní tehdy chyběly. Kromě oficiálního traileru se pár záběrů mihlo v rozboru hry od IGN, ale ani ty se nedají srovnávat s následujícím videem.

Užijte si tři minuty ničím nerušené podívané, během které se na prkně vystřídají hvězdy jako Tony Hawk, Andrew Reynolds, Geoff Rowley, Elissa Steamer, Chad Muska a Steve Caballero v různých prostředích (nenechte se zmást arénou Warehouse, která zabírá první polovinu videa):

Ke hrám ze série Tony Hawk‘s Pro Skater neodmyslitelně patří – tedy vedle skutečných skateboardových legend – soundtrack, který vás nabije energií. Je to ale právě soundtrack, který je v případě remaků a remasterů velkým trnem ve vývojářské patě.

Licence na hudbu se v herním průmyslu zpravidla podepisuje na předem danou dobu, například deset let. Málokdo počítá s tím, že se jeho hra po takové době bude ještě prodávat a hrát. Sypat peníze do prodlužování licencí se nemusí vyplatit, takže jsme čas od času svědky ztráty hudby ve hře (příkladem budiž GTA IV).

Když se snažíte oživit několik dekád staré hry, může být vyjednávání o právech na hudbu ještě složitější. V případě chystané kolekce Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 se ovšem tvůrcům podařilo dát dohromady téměř kompletní původní soundtrack, který si už teď můžete poslechnout na Spotify.

Mezi 18 písničkami chybí Vilified od Evenrude a Screamer od Speedealer, které ale nebudou chybět v samotné hře. Naopak s následující pěticí bohužel nemůžete vůbec počítat (informaci poskytlo Kotaku): Suicidal Tendencies – Cyco Vision, Unsane – Committed, Anthrax & Public Enemy – Bring the Noise, The High & Mighty – B-Boy Document ‘99, Alley Life – Out With The Old. Přijdeme tedy o některé pecky, které nám hrály v uších na přelomu tisíciletí, ale naštěstí zůstane dost starých fláků, které nás přenesou zpátky.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 vyjde 4. září na PlayStationu 4, Xboxu One a na počítačích jako exkluzivita Epic Games Storu. Více o hře samotné a jejích předobjednávkových edicích se dozvíte v tomto článku.