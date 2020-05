První dva díly Tony Hawk’s Pro Skater dostanou poctivý remake

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Hry Tonyho Hawka se začaly objevovat už na přelomu tisíciletí a získaly oblibu velké spousty hráčů. Nový díl tu nebyl opravdu dlouho a o žádném plánovaném se zatím neví, potvrzují se ovšem předchozí spekulace sahající do listopadu minulého roku, kdy se mluvilo o možných remasterech prvních dvou dílů. Včera jejich existenci oznámil sám Tony Hawk na svém Twitteru u příležitosti svých vlastních 52. narozenin.

Kolekce Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 je sice oficiálně označovaná jako remaster, ale míra úprav je natolik velká, že bychom o ní měli mluvit spíš jako o remaku. 20 let stará grafika totiž nedostala jen nové textury a podporu 4K zobrazení, jak bývá u remasterů zvykem.

Tvůrci z Vicarious Visions zodpovědní za remake Crashe Bandicoota se do obou her pustili od podlahy. K dispozici měli jen systém skateboardování z původních her, zatímco vše ostatní od modelů postav po prostředí je nová poctivá práce.

Znamená to hezkou moderní grafiku za účasti všech původních skateboardistů, kterými vedle Tonyho Hawka byli třeba Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Steamer, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg a Chad Muska.

zdroj: Activision Blog

Všichni mají své vlastní triky, kterými se proslavili, ale remaky přidají i nějaké nové, které se objevily až po vydání her v průběhu posledních dvaceti let. Vrací se i původní oblasti jako Warehouse a The Bullring a hrát vám k tomu bude většina songů z původního soundtracku.

Pokud se nechcete za starými i novými výzvami honit sami, můžete si dát kooperaci s kamarády na rozdělené obrazovce, případně se připojit do online multiplayeru. A nebudou chybět ani staré módy Create-A-Skater a Create-A-Park, které vám umožní vytvořit si vlastního skatera a vlastní parky.

Kolegové z IGN rozebrali rozdíly původních a nových verzí hry a ukázali pár záběrů z hraní

Zkrátka plnohodnotná hra, vlastně dvě hry v jednom balení, u kterých byste z dostupných materiálů snad ani netipovali, že mají své kořeny v roce 1999 a 2000. Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 vyjde letos 4. září na PC (jako exkluzivita Epicu), na PlayStationu 4 a Xboxu One.

Pokud si hru předobjednáte, budete předčasně vpuštění do demoverze obsahující lokaci Warehouse, ale zatím ještě nebylo oznámené datum vydání této ochutnávky. Základní verze hry bude stát 40 eur, o 10 eur dráž sedí deluxe edice s dodatečným digitálním obsahem a vrcholem je limitovaná sběratelská edice za 100 eur se skutečným skateboardem značky Birdhouse.