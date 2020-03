Nemocniční tycoon Two Point Hospital řeší ekologii

- Video autor: Šárka Tmějová

Čekali byste v současné době rozmach her s pandemickou tematikou? Čekáte špatně – nové rozšíření pro simulátor budování a řízení nemocnic Two Point Hospital se vás pokusí přivést na jiné myšlenky. Městečko Windsock je totiž tak zelené, jak jen to jde a v dodatku Off The Grid budete léčit pacienty, kteří žijí odříznutí od civilizace, pěstují si vlastní zeleninu, stloukají máslo a celkově žijí v souladu s přírodou. S čímž se pojí i konkrétní podivné neduhy.