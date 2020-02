Máte rádi XCOM a obří rotačáky? Corruption 2029 vyjde co nevidět

- Video autor: Václav Pecháček

Tvůrci překvapivě výborné strategie Mutant Year Zero kašlou na nějaké komplexní marketingové plány a měsíce napínání pomocí vymazlených trailerů. Oni prostě přijdou, prohlásí: „Hele, děláme na nové hře, za týden bude venku,“ a jak řeknou, tak i udělají. Do vydání xcomovské Corruption 2029 zbývá už jen pár dní, takže se pojďme podrobně podívat, co je zač.