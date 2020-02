Další hrou od tvůrců Mutant Year Zero je dystopická tahovka Corruption 2029

Windows

- Datum vydání autor: Šárka Tmějová

Norské studio The Bearded Ladies nikdo nemusí učit, jak dělat tahovky, rozhodně by jim ale někdo měl poradit, jak se dělá marketing. Jejich nová hra totiž vychází už příští týden a ještě o ní nikdo neslyšel. V Corruption 2029 se namísto humanoidních zvířátek ujmete supervojáků, kteří musí osvobodit Ameriku ze spárů diktatury, takže se víc než Mutant Year Zero blíží XCOMu, ale nebojte, důraz na stealth prý zůstane zachován.

Tahovka Mutant Year Zero: Road to Eden pro mě byla jednou z pozoruhodných her roku 2018, přestože trochu neprávem zapadla kvůli tomu, že vyšla v prosinci, kdy už je o žebříčcích toho nejzajímavějšího obvykle rozhodnuto. Nejen díky netradičním hrdinům a zasazení vnesla příjemně svěží vítr do lehce zatuchajícího žánru taktických strategií.

V Corruption 2029 by se The Bearded Ladies chtěli držet podobného mustru, tedy že lokaci musíte nejdříve důkladně prozkoumat, omrknout složení nepřátelské party, vzorce jejího pohybu a podle toho příslušně rozmístit své vojáky.

Anebo se díky tomu boji třeba i úplně vyhnout, i když vám nikdo nebrání vběhnout na bojiště jako Rambo a všechno vykosit. Kromě neúprosných procent. Pravděpodobnosti zásahu mají vždycky pravdu a padesát na padesát není to samé jako hod mincí!

Pravidla tahových akcí jsme si vyjasnili a teď si povězme něco o samotné hře. Na rozdíl od mutantích zvířátek, která se pohybovala v otevřenějším světě, byste se tentokrát měli vydávat na jednotlivé mise podobně jako v XCOMu. Patrně dojde i na nějaké to verbování nových parťáků a vylepšování jejich schopností či různé specializace, ale na to, že Corruption 2029 opravdu vychází za týden, toho víme celkem málo.

Soudě dle obrázků a traileru se ale zdá, že má všechno, co by kvalitní tahovka měla mít, zvlášť když vezmeme v úvahu, že ji podle tiskové zprávy začali Norové vyrábět až těsně před vydáním červencového DLC pro Mutant Year Zero. Slušné.

Předobjednávky najdete v této chvíli exkluzivně na Epic Games Store, kde Corruption 2029 prověří vaše taktické schopnosti 17. února 2020.