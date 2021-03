Která Hra roku podle Games.cz je nejlepší – redakční žebříček

29. 3. 2021 17:34 | Video | autor: Redakce Games.cz

Už jednou jsme vám přinesli debatu, která využívala stránky TierMaker. Na té si můžete jednoduše vytvořit pořadí – čehokoliv. Minule jsme se zabývali nejlepšími parťáky z Mass Effectu, tentokrát jsme se podívali na zoubek nejlepším hrám podle Games.cz od roku 2011. A pane jo! Bylo to zatraceně náročné. Samozřejmě když jsou to ty nejlepší hry, člověk má tendenci všechno dát do nejvyšší kategorie. To jsme se ale rozhodli zavrhnout. A místo toho jsme si na sebe upletli bič. V každé kategorii musí být alespoň dvě hry. Výsledek? Naprosto brutální diskuze, která nás nechala vyčerpané ještě na dlouhé hodiny po natáčení. Mimochodem pokud máte sami zájem si udělat tabulku, mrkněte sem, kde najdete šablonu, kterou jsme ve videu používali.