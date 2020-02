Jak pojmout smrt ve hrách neotřele? Spiritfarer je poklidným simulátorem převaděče duší

Smrt je běžnou součástí života a taky většiny her, jen v poněkud odlišném kontextu. Že se v nich může vyskytovat i jinak než podle šablony „způsob co nejvíce smrtí a co nejméně umírej“, nám zpravidla ukazuje spíš nezávislá tvorba, což je také případ montrealského studia Thunder Lotus Games. To po skvělých Jotun a Sundered přichází s „pokojnou manažerskou hrou o umírání“.