Jak (ne)vydělat miliony na obchodu se hrami – novinky 4. týdne

31. 1. 2021 10:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Tenhle týden veškeré zprávy převálcovalo obchodování na burze. A protože se to pořád týká her – byť to, že to jsou zrovna akcie GameStopu je lehce zástupné, nemohli jsme se tomu nevěnovat. Krom toho jsme se ale tenhle týden podívali také na to, jak se dařilo Hitmanovi, co pro nás má přichystaného Cyberpunk, ale i například na nedávno vydaný předběžný přístup ke hře King Arthur: Knight's Tale. Tak snad se bude tohle novinkové shrnutí líbit.