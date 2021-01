Hotfix 1.11 opravuje chybu, která znemožňovala dohrát Cyberpunk 2077

29. 1. 2021 11:43 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Nemělo by se to stávat, ale stává: Opravné patche občas napáchají víc škod, než kolik jich napravují. Což byl také případ prvního velkého patche pro Cyberpunk 2077, který měl opravit chybu v úkolu Down on the Street, kde jste měli vyčkat na telefonát od Takemury. Ten vám sice po patchi 1.1 zavolal, ale zasekl se bez možnosti odpovědi a interakce s dalšími postavami, takže ve hře nešlo prakticky nijak pokračovat.

Včerejší hotfix 1.11 by měl opravit právě zaseklého Takemuru a jeden další problém, který se po předchozím patchi objevil a týká se randomizace hodnot nalezeného vybavení. CD Projekt pak dále pracuje na řešení jednoho ze souvisejících exploitů vybavení a na opravě řady dalších problémů, přičemž další z velkých patchů pro Cyberpunk 2077 by měl dorazit v průběhu února.