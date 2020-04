Duchařina Maid of Sker se připomíná trailerem, ze kterého mrazí

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

Pověsti a báchorky našich předků dokážou i po letech vzbuzovat hrůzu, přestože pro spoustu z nich už máme v dnešní době racionální vysvětlení. Survival horor Maid of Sker je inspirovaný velšským folklórem, konkrétně tragickým příběhem Elizabeth Williams. Ta měla podle pověsti zemřít žalem v pokoji, kam ji zamkl její otec, aby nemohla utéct za svým milým.

Procházení domů, v nichž údajně straší, je oblíbenou zábavou teenagerů a lovců duchů po celém světě. Maid of Sker vás vrátí zpátky do roku 1898, kde se do prokletého Hotelu Sker budete muset vydat coby Thomas Evans a Elizabeth před smrtí na zlomené srdce vysvobodit, aby se z ní nestal pomstychtivý přízrak. Mimo jejího otce ji ale hlídají tajemní (a děsiví) Tiší muži.

Ironicky je Thomas hudebníkem a jeho, potažmo váš, sluch bude ve vile hlavní zbraní i obranou. Příšery se orientují především podle zvuku, takže se před nimi musíte plížit a ukrývat a hlavně – ani nedýchat. V rozlehlých halách, salóncích i chodbách se budete muset obejít zcela beze zbraní, nepřátelům se bude potřeba vyhýbat, případně je odlákat ruchem v místech, kde už se dávno nenacházíte.

Maid of Sker je připravená vás okouzlit krásnou velšskou mytologií a zároveň vás řádně vyděsit. Scenáristé a designéři ze studia Wales Interactive mají zkušenosti s vývojem hororových titulů z pohledu první osoby, jako je SOMA nebo Don’t Knock Twice, novou hru berou zároveň jako příležitost představit hráčskému publiku fascinující mýty své domoviny. Ve slovanském Zaklínači to fungovalo skvěle, tak proč ne i tady?

Novým trailerem vás provede hlas velšské zpěvačky Tiy Kalmaru a nebude to zdaleka jediná tradiční píseň, která Hotelu Sker dodá mrazivou atmosféru. Upadající rodinné impérium stojí kromě nadpřirozena také na pirátství, otroctví a mučení, takže během snahy o záchranu Elizabeth nejspíš odkryjete nejednoho kostlivce v zaprášených skříních a zákoutích.

Viktoriánský psychologický horor Maid of Sker vyjde na PC, PlayStation 4 a Xbox One letos v červnu. Port na Nintendo Switch se chystá na říjen.