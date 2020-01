Disintegration, mix střílečky a strategie od tvůrce Halo, sází na neustávající akci

Windows

- Video autor: Patrik Hajda

Marcus Lehto je jedním z předních tvůrců původního Halo: Combat Evolved a loni ve svém novém studiu V1 Interactive oznámil neotřelý mix žánrů nazvaný Disintegration. Pokud jste si pořádně nedokázali představit, jak bude fungovat střílečka s levitující motorkou, z jejíhož sedla zároveň ovládáte pozemní jednotky, pak se podívejte na nové záběry z hraní.

Půlhodinu ze hry natočili redaktoři IGN, kteří se rozhodli věnovat celý leden představení chystané hry Disintegration. Pokud ovládáte angličtinu a dáváte přednost psaným dojmům, tady je jejich výpis zkušeností z hratelné ukázky. Pokud si vystačíte s videem, ve kterém se toho mnoho nenamluví, scrollujte dál.

Nemusíte se obávat vyzrazení příběhu. Záběry zachycují jednu z prvních misí dvanáctihodinové kampaně, ze které byly navíc odstraněny úvodní a závěrečné cutscény. V roli Romera Shoala se posadíte za řídítka gravcyclu a půjdete si to vyříkat s robotickými nepřáteli v rurální oblasti Ameriky budoucnosti.

I když si osedláváte ozbrojenou, vznášející se motorku, sami byste proti hordám nepřátel různých druhů a velikostí dlouho nevydrželi. Proto máte k ruce tři podřízené kolegy, kterým dáváte rozkazy shůry – říkáte, kam mají jít, na koho a čím útočit. Naštěstí nemusíte řešit friendly fire a jediná účinná palba do vlastních je za použití léčivých nábojů.

Vaši parťáci toho vydrží poměrně dost a ani při posledním zásahu se neodeberou na onen svět. Máte půl minuty na jejich oživení, jinak celá mise skončí nezdarem. Z ukázky je patrné, že jednotlivé mise se budou odehrávat ve větších lokacích, ve kterých můžete narazit na spoustu vedlejších úkolů, když se nebudete držet vyšlapané pěšiny.

Disintegration je poměrně pohledná hra, bitvy jsou plné výbuchů a dalších efektů a prostředí se rychle plní troskami, ať už jde o rozbořené chatrné ploty, betonové sloupy, nebo postupně se odlupující prkna z dřevěných domů a stodol.

Dohromady to vypadá poměrně zajímavě, ale už po několika minutách jsem začínal cítit nastupující nudu. Za celých 30 minut jsem vlastně neviděl žádnou obměnu. Jen neustálá střelba na pořád ty samé roboty s mozky lidí, které se odmítají vrátit do lidských schránek. Snad to na vlastní osahání bude zábavnější a taktičtější, než se zdá.

Disintegration vyjde ještě letos na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One pod křídly Private Division.