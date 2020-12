Cyberpunkový souhrn a návrat Mass Effectu - novinky 50. týdne

13. 12. 2020 10:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Tenhle týden jsme se konečně dočkali. Vyšel nám Cyberpunk 2077! To jste si asi všimli, nakonec tahle informace jde v herním světě jen obtížně přehlédnout. Maličko se tak budeme věnovat, co všechno se kolem launche téhle gigantické hry událo. Krom toho se ale taky podíváme na novinky z The Game Awards a ještě pár dalších detailů kolem. Těch 6 minutek vám uteče jako voda!