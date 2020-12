Fanoušci se rozhodli udělat gigantickou Star Wars hru v enginu Fallout: New Vegas

10. 12. 2020 18:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ne, modderská komunita prostě nepřestane udivovat. Nad projekty, které předělávají celé hry v enginech jejich pozdějších pokračování (Skywind) nebo které na základech jedné hry vystavějí ještě ambicióznější jinou hru, zůstává rozum stát. Novým příkladem budiž mod Star Wars: Open Worlds pro deset let starou hru Fallout: New Vegas.

Na modifikaci dělají po tři roky primárně dva zapálení vývojáři – Tank_Girl444 a Karim Najib, kterým vypomáhá několik jedinců s animacemi a tvorbou modelů. Jejich společným cílem je vytvořit v kulisách Falloutu úplně novou hru ze světa Hvězdných válek. A ambice mají obrovské.

Tak předně, jejich svět bude obsahovat 12 různých planet (odtud název projektu), na nichž se bude rozvíjet příběh plný voleb. Čeká vás výběr jedné ze čtyř cest, mezi kterými samozřejmě nechybí světlá a temná strana Síly, ale i šedá, pravděpodobně střední cesta a poslední směr nazvaný svobodněji sandbox.

Nevyhnete se tvorbě postavy s volbou jedné z mnoha ras univerza Star Wars, budete si odemykat nové skilly ve zdejším RPG systému, vyrobíte spoustu předmětů v rámci craftingu, zúčastníte se vedlejších misí, stanete se lovcem odměn jako Boba Fett, potkáte spoustu frakcí a v neposlední řadě budete naslouchat nadabovaným dialogům.

Jak jsem říkal, tvůrcům rozhodně nechybí ambice a snadno by se dalo polemizovat o tom, zda je projekt vůbec skutečný. Jenže to by nesměly existovat tak pěkné obrázky ze hry, které najdete v galerii výše, a dále videa na YouTube, která všechno ukazují v chodu.

Hlavní informace o projektu naleznete na jeho vlastní stránce na Itch.io, kde se mimo jiné dozvíte, že tvůrci ještě nemají připravený hratelný build pro veřejnost. A vzhledem k rozsahu jejich práce asi nemá smysl bavit se o nějakých datech vydání. Musíme teď akorát doufat, že jim nedojdou síly, že si neukousli příliš velké sousto a že si na ně nedošlápnou majitelé práv.