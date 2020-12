Problémové Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 asi vyjde až ve druhé polovině příštího roku

7. 12. 2020 15:48 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Už máme za sebou dvě data, během nichž mělo vyjít očekávané upírské RPG Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Projekt byl ovšem dvakrát odložen, naposledy prozatím na neurčito na rok 2021, o čemž si současná výkonná ředitelka vydavatelství Paradox Interactive Ebba Ljungerud myslí své.

Pro švédský byznysový web Avanza (díky PC Gameru) prozradila následující: „Nemyslím si, že by hra vyšla v první polovině příštího roku, ale uvidíme.“ Na vině je podle ní pandemie a s ní související dva problémy – jednak se studia učí práci z domova, která tak rychle neodsýpá, a jednak Microsoft se Sony nestíhají dodávat vývojářské kity nových konzolí, což prodlužuje vývoj verzí pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Dokončení hry jistě nepomohly ani nedávné odchody klíčových vývojářů. Hardsuit Labs v srpnu přišlo o hlavního scenáristu Briana Mitsodu a kreativního ředitele Martina Ka’aie Cluneyho. O dva měsíce později studio opustila i Cara Ellison, která se předtím pokusila zastoupit právě Mitsodu.

Je docela děsivé si představit, co se za zavřenými dveřmi děje. Už jenom fakt, že Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 mělo vyjít v prvním čtvrtletí letošního roku, ale nakonec to vypadá až na druhou polovinu toho dalšího, tedy odklad o víc než rok, nevěstí nic dobrého.

Na druhou stranu buďme rádi, že tvůrci radši přistoupí k takto znatelnému odkladu, než aby vydávali polotovar, který budou měsíce a měsíce dodělávat s pomocí patchů. Nezbývá než doufat, že Bloodlines 2 nebude zklamáním příštího (nebo jakéhokoliv dalšího) roku.