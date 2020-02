Chystaný mod pro Skyrim vás vezme zpět do Oblivionu i do světa mrtvých

- Video autor: Šárka Tmějová

Zajímalo by vás, co s vámi bude po smrti? Těžko říct, jak vaše duše skončí v reálném světě, ale co se týká The Elder Scrolls, poputujete do dimenze Dreamsleeve. Právě tam bude začínat příběh nového modu pro Skyrim s názvem Apotheosis, kde vás po letech zaslouženého odpočinku probudí, abyste v šestnácti světech Oblivionu posbírali úlomky Lorkhanova srdce a složili ho dohromady.