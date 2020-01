Skyrimová babička vám už brzy může v Tamrielu dělat společnost

- Video autor: Šárka Tmějová

Bethesda minulý rok přišla s roztomilým nápadem – zvěčnit jednu z nejvěrnějších (a nejstarších) fanynek The Elder Scrolls v nadcházejícím šestém díle. Shirley Curry, lépe známá jako streamující skyrimová babča, která diváky svého YouTube kanálu označuje za vnoučata, se do Tamrielu dostane díky fanouškovské petici. Ti se ale už teď postarali o to, aby vás po kontinentu mohla provázet i ve Skyrimu.