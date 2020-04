Brzo dorazí Gears Tactics, hra spojující XCOM a Gears of War

Windows Xbox One Xbox 360 Xbox One X

- Video autor: Patrik Hajda

Koncem tohoto měsíce se akční série Gears of War (nebo už jen Gears?) dočká nové hry, která se od předchozích dílů značně odlišuje. Pořád jde o bitvu obrovských chlapů a drsných žen s invazivními Sarančaty, ale tentokrát na celou akci nahlížíte z trochu větší výšky a vše řešíte tahově. První dojmy z Gears Tactics pějí samou chválu, tak se navnaďte novým trailerem a vydržte dva týdny do vydání.

Gears Tactics už od prvního pohledu patří do dobře známého světa série Gears of War, tentokrát ve stejně snadno rozpoznatelných systémech tahového XCOMu. Stále hrajete za hláškující vojáky z řad organizace COG, kteří se vypořádávají s hordami nestvůr vynořujících se ze země. Stále je pářete na kusy motorovou pilou na ikonické zbrani Lancer. Stále hojně využíváte krytí. Jen si to vše můžete libovolně dlouho promýšlet.

Se Sarančaty se střídáte v tazích, v nichž mají vaši vojáci k dispozici tři akce, které mohou využít v libovolné kombinaci k pohybu a útoku. V bezpečném krytu si tedy můžete dovolit klidně třikrát vystřelit, i když bezpečí je velmi relativní, když se čerstvá várka Sarančat může vynořit přímo za vašimi zády.

zdroj: Gears Tactics

Můžete na ně ale vyzrát akčnějším pojetím xcomovského receptu. Po efektivní popravě nepřítele se vám totiž vrátí jeden akční bod, který vám spolu s promyšlenou taktikou umožní popravit několik Sarančat po sobě. Z příběhového hlediska se ocitáte 12 let před událostmi úplně prvních Gears of War.

Všechny tyto informace bohužel nevycházejí z oficiálních záběrů z hraní ani z mé vlastní zkušenosti: zahraničním novinářům se naskytla příležitost zahrát si několik úvodních hodin Gears Tactics a jejich dojmy jsou až překvapivě (i pro ně) pozitivní. Doporučit můžu například článek na PC Gameru.

Gears Tactics už nevypadají jako šílený nápad, který nemůže fungovat, ale právě naopak. Pokud vás láká svět Gears of War v taktičtějším podání, vydržte ještě dva týdny do 28. dubna, ovšem už nyní můžete hru stahovat a instalovat na PC. Dostupná bude také na Xboxu One a v rámci předplatného Xbox Game Pass.