Vyzkoušejte si superschopnosti Ježíše v realistické simulaci I Am Jesus Christ

Windows

- Téma autor: Patrik Hajda

A to jsem si myslel, že mě žánr simulací už ničím nepřekvapí. Ale po koze, chlebu, kameni a dalších obskurnostech se objevuje hra, která všechny dosavadní pokusy šokovat strčí do kapsy. I Am Jesus Christ z vás udělá samotného Ježíše a konáte jeden zázrak za druhým, abyste nakonec skončili na kříži. Málem bych zapomněl... Pozor, spoiler!