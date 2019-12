Bee Simulator – recenze

Windows

Vychází na platformách: PS4, Windows, Xbox One, PS4 Pro, Switch, Xbox One X

- Recenze autor: Markéta Gajdošová

Na první pohled a zvlášť podle názvu může Bee Simulator svádět k představám, že jde opět o parodickou zábavu, kterou v roce 2014 načal simulátor ze života kozy, na nějž letos navázal snad ještě populárnější husí simulátor. Pohled do života včely od Varsav Games Studio se s těmito hříčkami ale srovnávat nedá. Bere se totiž poměrně vážně a spíše než úrodnou půdou pro memy je vzdělávací hrou pro celou rodinu. Přestože simulátor včelího života míří primárně na děti, aspoň chvíli se u něj pobaví i rodiče.

Průvodce nově vyklubané včeličky včelím světem

Hra začíná zrozením. Zrozením, a jak už to tak bývá, také tutoriálem. Hrála jsem PC verzi a nedovedu posoudit, jaké ovládání má včelka na konzolích, ale na klávesnici byla první mávnutí křídly poněkud rozpačitá, což vydrželo i několik dalších pár hodin po tutoriálu. Zvlášť závodní úkoly dokázaly být pěkným utrpením, takže pokud máte gamepad, být vámi ho vyzkouším.

Protože se jedná o simulátor, byla jsem chvíli celkem zklamaná z pohledu třetí oso… včely. Těšila jsem se přece na svět očima včel! Ale za pár minut mé zklamání vzalo zasvé, když jsem si uvědomila, že je možné – a při určitých úkolech dokonce nutné – pohled do včelí perspektivy přepínat.

Po povinné úvodní nudě, která představí ovládání a částečně i úl, se tak konečně můžu pustit do toho nejdůležitějšího včelího úkolu.

Do sbírání medu.

Med, zase med a sem tam nějaký ten souboj

Otevřený svět o velikosti necelého kilometru čtverečního slibuje v těle malé včelky spoustu dobrodružství a průzkumných misí, avšak nejextrémnější akci, kterou si s včelkou Beescuit můžete užít, je praskání balónků v parku a sem tam nějaký ten boj s nepřátelskou vosou.

Soubojový systém probíhá po tazích a v každém tahu stačí v pravý okamžik kliknout na pravé či levé tlačítko myši. Prvních pár soubojů je sice zábavných, ale po chvíli se dospělý hráč začne volitelným bitvám spíše vyhýbat, poněvadž jsou příliš jednoduché.

Vyhýbat se z podobných důvodů brzo začnete i dalším vedlejším úkolům a nepovinným aktivitám a netrvá to příliš dlouho, než zjistíte, že tento otevřený svět toho skutečně nemá moc co nabídnout. Tak že by snad celou hru zachránil příběh?

Ve včelím kožíšku

Důležitější než otevřený svět je pro naši malou včelku její příběhově nalinkovaný život. V tom sbírá med. Hodně medu. Stále dokola a ještě víc. Dokonce i sama Beescuit si mrmlá pod nos, že je sbírání nektaru nudná práce pro nudné včely. Jenže zima se blíží a zásoba medu je životně důležitá.

Ovšem naši včelku už po pár dnech čeká první období vzdoru, takže je tak trochu neposlušná. Není divu, že se pouští do soubojů s vosami i do „nelegálního“ průzkumu, a jednou dokonce zachrání úl přes sršní. Nutno uznat, že hlavní příběh je, obzvlášť v porovnání s jinými hrami pro děti, vlastně dost zábavný.

Pokud však čekáte logické či vědomostní hádanky… no, dočkáte se jich, ovšem pouze v minimálním množství. Konkrétně v počtu jednoho úkolu, ve kterém včelka zkoumá, která zvířata v zoo jsou přátelská a kterým je lepší se vyhnout.

Hlavní dějová linie trvá pouhých pár hodin, po nichž se vám otevře zbytek světa, kde můžete dělat to, co doposud: sbírat nektar a nosit jej zpět do úlu, závodit s jinými včelkami, účastnit se „tanečních soutěží“ nebo soubojů s včelími nepřáteli.

Za splnění každého úkolu, ať už vedlejšího, nebo hlavního, sbíráte takzvané vědomostní body, za které si můžete odemykat nové vzhledy pro včelku nebo přidávat zvířátka do včelího muzea, které naleznete v úlu.

Stejně tak můžete v Bee Simulatoru sbírat „achievementy“, třeba za praskání balónků sosáčkem. Ale že by vás tyhle všechny dodatky motivovaly k průzkumu světa po dohrání hlavního příběhu, to se říct nedá.

Krásná hra s promarněným potenciálem

Bee Simulator je krásná hra. Krásná a zábavná. Už v prvních chvílích jsem se musela usmívat při objevení včelnitra a tvůrci nešetří hláškami z jiných her, seriálů a knih. Je tu vidět skutečně poctivá snaha stvořit zábavnou hru pro celou rodinu, ve které se nejen děti naučí co nejvíc o včelím životě – a o tom, jak je důležitý a proč bychom měli včely chránit.

Bohužel mi obrovský potenciál tohoto simulátoru přijde promarněný. Svět nenabízí moc možností samostatného průzkumu a stále se opakující vedlejší „dobrodružství“ v podobě soubojů a dalších aktivit se brzy omrzí. Ani průzkum parku, zoo a loděnic vlastně nepřináší žádné zajímavé chvíle. Kromě kochání se krásnými barvičkami.

Hra je určená především pro rodiče s dětmi a její výhodou je možnost hraní ve více lidech na jedné obrazovce. Společně tak mohou hrát až čtyři členové domácnosti a děti se u hry zaručeně budou bavit. A ani rodiče se u ní nudit nebudou. Alespoň ze začátku.