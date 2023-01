Vše, co víme o Company of Heroes 3

24. 1. 2023 7:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Kdo má rád realtimové strategie, ve kterých se střílí puškami místo šípů, ten už určitě slyšel o sérii Company of Heroes. Zatím nás na bojiště druhé světové války zavedla dvakrát a brzy to zkusí potřetí. Company of Heroes 3 ovšem není úplně typické završení trilogie – přichází po dlouhé době, nabídne úplně nové mechanismy a v lecčems možná nebude veteránům zrovna povědomá. A v něčem zase ano. Pojďme se podívat, co všechno o chystané strategii víme!

O co jde?

Company of Heroes 3 je realtimová strategie z druhé světové války. Je specifická svým „přiblíženým“ pohledem na válku – neverbujete celé nové divize a neposouváte armády po obří mapě, všechno se odehrává třeba jen na ploše několika městských bloků a vy se, aspoň zpočátku, staráte o svých pár čet pěšáků a k nim o nějaká ta obrněná vozidla.

zdroj: Relic Entertainment

Nevytváříte zdravou „ekonomiku“ jako třeba v případě Age of Empires. Nebudete si lámat hlavu, kolik stavět farem a domečků. Spíš budete rozhodovat o tom, za jakou konkrétní zídkou se skryjí vaši parašutisté, v jaký okamžik hodí po nepříteli své granáty, pod jakým úhlem váš tank vjede do nebezpečné situace. Na každé jednotce záleží, každá může být klíčová.

Kdy a kde se to odehrává?

První polovina 40. let 20. století, severní Afrika a jižní Itálie. Ve středomořském regionu zuří druhá světová válka, Američané a Britové se snaží vytlačit Rommelův Afrikakorps a jeho italské spojence. Pokud se podaří vyhrát válku v poušti, přijde na řadu invaze na Sicílii a posléze do pevninské Itálie.

To znamená velkou variabilitu map – Tunis a Libye zkrátka nabízejí úplně jiné prostředí než Sicílie nebo Kampánie. Pouště a oázy, italské přímořské vesničky, tam všude budou brzo lítat kulky a dělostřelecké granáty.

Jaké nás čekají herní módy?

Samozřejmě multiplayer, bez toho by to ani nebyla Company of Heroes. Střetneme se v nemilosrdných skirmishích buď s jinými hráči, nebo s umělou inteligencí v kooperaci s kamarády. Na výběr bude ze čtyř frakcí – Američanů, Britů, wehrmachtu a Afrikakorpsu.

Dále je tu obsah pro jednoho hráče, který tentokrát bude dvojího druhu. Máme tu klasickou příběhovou kampaň v Africe, lineární sérii misí, které pokoříte, jen když splníte přesně dané podmínky. V téhle kampani si zahrajete za slavného generála Erwina Rommela a jeho Afrikakorps, ale nečekejte žádnou glorifikaci německé válečné mašinérie – současně budete sledovat osud mladé berberské Židovky.

zdroj: Relic Entertainment

Druhá kampaň, ta, která se odehrává v Itálii, je o něčem úplně jiném. Hrajete v ní za Spojence a snažíte se zničit síly Osy – a děláte to na veliké strategické mapě, která připomíná například sérii Total War nebo rozšíření druhého dílu Ardennes Assault. Tady skutečně posouváte celé armády, dostáváte vojska na pozice a teprve potom dojde na klasickou realtimovou bitvu, která tím pádem může vypadat pro každého hráče jinak podle toho, jakými rozhodnutími k ní došel. Navíc v nich budete dostávat spoustu různých zadání a výsledkem bude velká svoboda.

zdroj: Relic Entertainment

Jaké budou rozdíly oproti minulým dílům?

Zmiňovaná kampaň se strategickou mapou je jednou ze zásadních inovací. Mělo by jít o velmi čerstvý zážitek, zvlášť pokud jste nehráli Ardennes Assault. Dále se samozřejmě liší časové i geografické zasazení, protože první díl z roku 2006 se odehrával na francouzské západní frontě a dvojka z roku 2013 zamířila na východ za Sověty.

Dočkáme se i nějakých konkrétních herních vylepšení, vývojáři například mluvili o tom, že bude snazší dobývat budovy. To bylo v minulých dílech často skutečně za trest, ovšem ve trojce jsou vojáci schopní obstoupit barák, naházet do něj granáty a zabít nebo vyhnat všechno živé.

Jinak to ale nejspíš bude dost podobné. V obou našich dojmech z hraní, jak těch Vaškových, tak těch od Kuby Malchárka, vystupuje na povrch dojem, že trojka se zas tak moc neposunula a že opravdu silně připomíná svoje starší sestřičky.

Bude to realistické?

Když už nic jiného, měla by být Company of Heroes 3 aspoň vizuálně autentická. Vývojáři slibují, že na vozidla se bude věrohodně nabalovat prach, plech promáčknou zásahy střel, tradicí série jsou samozřejmě vyhořelé vraky a krátery, které postupem času mění kdysi krásné okolí ve zdevastovanou měsíční krajinu.

zdroj: Relic Entertainment

Pozornosti se ale dočkají i obyčejní pěšáci. Každá jednotka dostane správnou uniformu, a to včetně nášivek nebo ozdob. Sice na ně během vřavy pravděpodobně nebudete mít moc času a prostoru zoomovat, ale když už, bude to stát za to. Nebo taky možná ne. Což nás přivádí k další otázce…

Bude to hezké?

Bohužel to vypadá, že zrovna moc ne. Company of Heroes 3 rozhodně nevypadá jako nějaký zážitek hodný nejnovější generace grafických karet – naopak působí poněkud zastarale. Nechceme soudit dne před večerem, ale ani jeden z našich chlapců, kteří si hru už vyzkoušeli, grafikou v žádném případě nadšený nebyl. Pořád to hezky bouchá, ovšem tím to končí. Od mainstreamové produkce roku 2023 bychom čekali mnohem víc. Na druhou stranu je pravda, že si zahrají i majitelé slabších počítačů. À propos…

Jaké jsou hardwarové nároky?

MINIMÁLNÍ:

Procesor: Intel i5 6. generace nebo AMD Ryzen desktop procesor se 4 jádry @3GHz nebo ekvivalent

Paměť: 8 GB RAM

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 950, AMD Radeon R9 370 nebo ekvivalent

Volné místo na disku: 40 GB

DOPORUČENÉ:

Procesor: Intel i7 8. generace nebo AMD Ryzen desktop procesor s 8 jádry @3GHz nebo ekvivalent

Paměť: 16 GB RAM

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5600 nebo ekvivalent

Volné místo na disku: 40 GB

Kdy to vyjde?

23. února letošního roku. Pokud nás tedy nepostihne další odklad, protože nový díl Company of Heroes měl původně vyjít už koncem roku 2022.

Na jakých platformách to vyjde?

Nejprve na PC a později během roku 2023 i na konzolích nové generace, tedy Xboxu Series X/S a PlayStationu 5.

Kolik to bude stát?

60 eur neboli v současném kurzu něco pod 1 500 korun. Kdybyste toužili po deluxe edici, připravte si ještě o 20 eur víc.