V Company of Heroes 3 dostanete víc svobody než kdykoliv předtím. Nerozbije to zážitek?

4. 2. 2022 12:20 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Company of Heroes 3 by teoreticky nemusela přicházet s žádnými velkými novinkami – studio Relic Entertainment by prostě mohlo na kostře předchozích dvou milovaných dílů postavit další tradiční realtimovou strategii s lineární historickou kampaní z druhé světové války, akorát zasazenou do nového prostředí severní Afriky a Itálie.

Ale to se neděje. Jak už jste se mohli dočíst třeba v Patrikově novince, případně v mých dojmech z hraní pre-alfa verze, třetí CoH přichází s něčím neočekávaným – strategickou mapou po vzoru série Total War. To znamená, že kromě taktiky v samotných bitvách budete taky rozhodovat, jakým způsobem k nim dojde, oč se bude bojovat a kdo se jich vlastně zúčastní.

Vývojáři nyní vydali nový vývojářský deníček, který blíže vysvětluje integraci obou rovin. Základním heslem je variabilita – asi by nebylo nic moc zábavného na tom, potácet se od obyčejného skirmishe k obyčejnému skirmishi. Proto vás čeká spousta různých typů misí. V některých se pokusíte dobýt opevněnou nepřátelskou pozici, v jiných třeba obsadit německé vozidlo a ujet s ním za vlastní linie, případně proniknout s elitní skupinkou vojáků do týla nepřítele a provést atentát na významného generála.

zdroj: Sega

Do všech takových potyček bude možné vstoupit se silami, které si sami určíte, což pro vývojáře samozřejmě znamená bolehlav. Musí každou misi připravovat s vědomím, že jednou se do ní pustí hráč v roli Britů, který se nejvíc ze všeho spoléhá na pěchotní útoky a všechna svoje vylepšení směřuje tímhle směrem, a podruhé to bude Američan, jehož miláčky jsou parašutisté podporovaní taktickými bombardéry.

Tvůrci říkají, že jsou si vědomi, jaká je to pro ně výzva, aniž by oznámili, co s tím vlastně budou dělat. „Za rotu vojáků pro speciální operace se bude hrát úplně jinak než za rotu paragánů,“ zazní ve videu, což je samozřejmě hezké, ovšem rád bych postřehl náznak nějakého řešení.

Trochu mě znervózňuje, že hlavním proklamovaným cílem je, aby misi bylo možné dohrát, ať už s sebou na bojiště přivedete jakoukoliv armádní sestavu, což ve mně vyvolává intenzivní obavu, že spousta misí bude zcela triviálních, pokud do nich vstoupíte s optimální jednotkou. Jen abychom nakonec ještě s láskou nevzpomínali na lineární příběhovou kampaň s pečlivě kalibrovanou obtížností.

Inu, přestanu sýčkovat a spolu s vývojáři ještě v rychlosti mrknu na umělou inteligenci. Ta by měla být… chytřejší. Kreativnější, vynalézavější, schopná se lépe přizpůsobit situaci, zkrátka a dobře méně naskriptovaná. Pokud je to pravda, jde přesně o jedno z těch vylepšení, která nejsou na první pohled vidět v načančaných trailerech, ale ve finále by mohla být tím, co Company of Heroes 3 vyzdvihne o stupínek výš oproti jedničce a dvojce.

Zas toho tedy víme trochu víc o hře, u které mám zatím svoje pochybnosti, zda se jí podaří efektivně inovovat svou vlastní formulku. Moje skepse by měla být potvrzena nebo vyvrácena ještě letos, kdy očekáváme vydání Company of Heroes 3 na PC.