Kampaň Company of Heroes 3 stojí na rozšíření druhého dílu Ardennes Assault

22. 12. 2021 11:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nejnovější vývojářský deníček realtimové strategie Company of Heroes 3 se věnuje singleplayerové kampani, která si bere inspiraci ze 7 let starého rozšíření Ardennes Assault hry Company of Heroes 2. Ne že by snad sledovala identický konflikt a osudy, ale stojí na jejích mechanických základech, tedy do popředí se dává dynamická mapa války, která se mění na základě vašich rozhodnutí v jednotlivých bitvách.

„Spojitost mezi strategickou mapou kampaně a realtimovými bitvami je oním tajným kořením. Je to přirozené rozšíření velení bojišti,“ říká ve videu výkonný producent hry David Littman. S tím, jak to na bojišti dopadne, souvisí i správný výběr jednotek pro danou misi.

Jak hráč, tak jeho protivník mají přístup k pozemním, námořním i leteckým jednotkám, přičemž s leteckými jednotkami to má hráč poněkud ztížené. Nemůže nasadit bombardéry, aniž by měly možnost někde přistát a doplnit palivo a munici, takže je nejprve nutné vyslat pěchotu a pozemní jednotky do středu pevniny a zabrat nepřátelské letiště.

Ani s loděmi to není tolik přímočaré a možných strategií ukrývají víc než dost. Jedním z hlavních úkolů námořnictva je ochraňovat zásobovací trasy, tedy starat se o to, abyste měli neustále dostatek potřebných zdrojů. Zároveň je využijete k přepravě pěchoty a třeba překvapivému vylodění do boku nepřítele, kde vás nečekal.

Stále ale nevíme, kdy se do velkolepé kampaně pustíme, jelikož Company of Heroes 3 ještě nedostalo datum vydání. Mohlo by vyjít v příštím roce, když už od letošního léta bylo několikrát k vyzkoušení v rámci nejrůznějších beta testů.