Valve se o pokračování Half-Life pokoušelo minimálně pětkrát

10. 7. 2020 11:52 | autor: Šárka Tmějová

Novinář a moderátor Geoff Keighley vytvořil interaktivní making of o Half-Life: Alyx s podtitulem Final Hours, kde dokumentuje nejen vznik střílečky ve virtuální realitě, ale také posledních deset let ve studiu Valve.

V patnácti kapitolách se mimo jiné dozvíte, že se za tu dobu studio pokusilo vytvořit minimálně pět různých her ze světa Half-Life a všechny, včetně vytouženého Half-Lifu 3, zase zrušilo.

Half-Life 3 měl běžet na enginu Source 2 a půjčoval si hratelnost z Left 4 Dead. Valve totiž chtělo propojit příběhové prvky s procedurálně generovaným prostředím kvůli znovuhratelnosti. Hra měla sama vygenerovat třeba budovu, s ní spojený cíl a trasu pak obsadit nepřáteli, aby byla daná pasáž pokaždé jiná.

Projekt vznikal mezi lety 2013 a 2014. Valve dokonce před zrušením stihlo naskenovat Franka Sheldona, který představuje ikonického G-Mana.

zdroj: Valve

Třetí Half-Life nebyl jediným projektem s touhle číslovkou, o který se v minulé dekádě ve Valve pokoušeli. Left 4 Dead 3 se mělo odehrávat v Maroku a chrlit stovky zombíků najednou, stejně jako z Half-Life 3 z něj ale nic nebylo kvůli problematickému enginu. Vývoj Source 2 byl náročný a nikdy nebyl dokončen, což způsobilo zrušení hned několika projektů.

Většinu dalších zrušených her od Valve Keighley odhaluje pouze pod kódovými názvy. Třeba „RPG“, které si mělo půjčovat prvky ze sérií The Elder Scrolls, Dark Souls a Monster Hunter – to nikdy neopustilo stádium konceptu. Experiment se postupně proměnil v singleplayerové RPG s hlavním hrdinou Axe z Doty, ani to ale nikdy pořádně vznikat nezačalo.

Pod kódovým označením Hot Dog se skrýval „nový pohled“ na Left 4 Dead se záměrně kryptickým názvem, o kterém ale kromě toho nic dalšího nevíme.

A.R.T.I. měla být voxelovou hrou na způsob Minecraftu se stavěním, ničením a otevřeným koncem. Jedna z verzí byla trochu víc zaměřená na příběh, hlavní hrdina King Kevin nadabovaný scenáristou Portalu a Half-Life 2, Erikem Wolpawem, se v ní měl prokopat z vězení. Návrh A.R.T.I. Valve na chvíli resuscitovalo coby VR hru, ale z popředí zájmu ji odsunul vývoj Half-Life: Alyx.

Stejný osud potkal také SimTrek, vesmírný simulátor ve VR od tvůrců Kerbal Space Program. Z projektu „Shooter“ měla vzniknout část The Lab, kde Valve předvádí virtuální realitu, s tematikou Half-Life. Používala pouze assety z Half-Life 2 a neměla být příběhovým pokračováním, Valve ji nicméně nestihlo včas dokončit.

Ještě před Alyx se studio pokoušelo vyvinout hru z prostředí Half-Life ve virtuální realitě. Projekt Borealis vedený scenáristou Marcem Laidlawem se měl odehrávat na lodi cestující časem. Mimo toho, že měl obsahovat minihru s rybařením, o něm neznáme žádné další detaily.

zdroj: Valve

Valve před vydáním svého vlastního headsetu pro virtuální realitu s názvem Index prototypovalo také několik dalších modelů. Prvním z nich byl Vader, jehož design byl zcela bez kompromisů a kvůli tomu příliš ambiciózní. Podle odhadů týmu by totiž výsledný headset stál skoro 120 000 korun. Dle původních plánů měl Vader vyjít současně s Half-Life: Alyx.

Keighley dokument uzavírá tím, že co se budoucnosti Half-Life týče, je stále nejasná. Tým by sice chtěl vytvořit projekt, který nebude ve VR a naváže na existující příběh, má ale obavy z vyplývajících nároků. Avšak po úspěchu Alyx se jeden z vývojářů Phil Co vyjádřil: „Teď už se Half-Life nebojíme.“

Kromě toho Keighley zmiňuje také supertajný projekt, který ve Valve vzniká od roku 2018. Ani v nejmenším ale nenapovídá, čeho by se měl týkat.

Dokument Half-Life: Alyx – Final Hours vyšel na Steamu včera a kromě zrušených her a projektů se v něm dozvíte i mnoho dalších zajímavostí ze zákulisí Valve.