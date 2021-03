Tvůrci The Sinking City obvinili svého vydavatele z nelegálního hacknutí a pirátění hry

2. 3. 2021 11:13 | Téma | autor: Patrik Hajda

Jsme zpátky v noční můře, kterou už víc než půl roku prožívá ukrajinské studio Frogwares. Koncem minulého týdne se jeho poslední hra The Sinking City již poněkolikáté vrátila na Steam, ale jak se ukázalo, tato verze nemá se studiem nic společného. Tvůrci na svém Twitteru varovali fanoušky, aby tamější verzi hry nekupovali a slíbili, že poskytnou další informace. Tak se z noci na dnešek stalo a jejich odhalení je skutečně šokující.

Frogwares obvinili svého tehdejšího vydavatele PC verze Nacon z pirátění hry The Sinking City. Své důkazy prezentují v devíti minutách ve videu výše, ale také na svém blogu se všemi obrazovými materiály použitými ve videu.

Poté, co loni studio s vydavatelem rozvázalo spolupráci na základě nevyplácení podílů z prodejů hry, neproplácení smluvených vývojových milníků a snahy Naconu přivlastnit si značku The Sinking City, si Frogwares našli nového vydavatele, kterým je GamesPlanet. Nacon se u dodnes trvajícího soudu snažil vrátit hru na Steam a požadoval po Frogwares, aby mu pro tyto účely dodali nejaktuálnější verzi, ale nepochodil.

„Alan Falc, majitel a ředitel Naconu, nás 28. prosince 2020 varoval následujícím textem: ,Máte 48 hodin na nahrání steamového buildu, jinak použijeme všechny dostupné prostředky v rámci zákona a našeho kontraktu,‘“ píši Frogwares ve svém dnešním odhalení.

„O 48 hodin později Nacon zakoupil verzi The Sinking City z GamesPlanet a nahrál ji na Steam, jako by to byla verze pro Steam. Takže Nacon ihned po vypršení ultimáta porušil zákon a náš kontrakt. Informovali jsme o tom Steam, a zabránili tak vydání hry, jelikož bylo zjevné, že šlo o ukradenou verzi,“ osvětlují Frogwares podivné události zkraje ledna.

Jenže tím to neskončilo. Jak už víte, The Sinking City je momentálně dostupné na Steamu a k této verzi hry Frogwares poskytují nezvratné důkazy o tom, že se jedná o pirátskou verzi hacknutou společností Nacon.

Frogwares si zakoupili aktuální verzi hry na Steamu a aplikovali na její soubory vlastní dešifrovací klíč, který je jedinou cestou, jak se dostat k souborům chráněným Unreal Enginem. K jejich překvapení klíč zafungoval, čímž se potvrdilo, že jde o jejich verzi hry a že se hackeři Naconu ani nesnažili zamést po své špinavé prácičce stopy. Tvůrci vědí, jak se Nacon dostal k unikátnímu šifrovacímu klíči, a hodlají svá zjištění odtajnit před soudem.

Už teď ovšem odhalují, kterak Nacon vyměnil logo GamesPlanet – současného vydavatele hry – za své vlastní a odstranil z menu hry zmínky o tomto vydavateli, odstranil reklamu na chystanou hru Sherlock Holmes: Chapter One a také položku „Play More“ a s ní související nutnost onlinového připojení, které za běžných okolností kontroluje verzi hry.

Vývojáři ve videu i textu rozebírají, které soubory v Naconu upravili, poukazují na rozdílnou velikost souboru exe a zmiňují mimo jiné i chybějící achievementy. Dále si všimli, že Nacon vydal jejich Deluxe edici, na kterou ale nemá žádné právo, kontrakt se týká pouze základní hry. Veškerý dodatečný obsah už není předmětem smlouvy, patří tedy jen a pouze Frogwares a Nacon se nijak neobtěžoval s jejich svolením.

Protože Steam uchovává všechny možné informace, mohli si Frogwares snadno zkontrolovat, kde všude chce Nacon hru prodávat (vyžádal si tisíce klíčů pro různé obchody), ale předně znají jméno člověka, který hru nahrál na Steam. Je jím Filip Hautekeete, technický ředitel studia Neopica (Hunting Simulator, FIA Euro Truck Racing Championship).

Neopica byla loni v říjnu odkoupená vydavatelem Nacon a zmíněný pán má mít 20 let zkušeností s programováním včetně práce s Unreal Enginem a packováním jeho souborů. Příhodné.

„Nacon se rozhodl ukrást a zpirátit naši hru a zanechal přitom po sobě obrovské digitální stopy. Nacon dokázal, že je schopný udělat cokoliv, aby docílil svých zájmů, včetně porušení zákona. Ignoroval rozhodnutí soudu a obešel ho tím, že upirátil The Sinking City a oklamal své partnery, zejména Steam,“ shrnují Frogwares události posledních týdnů.

Vývojáři na závěr své zpovědi vyjadřují obavy o dalších možnostech Naconu, který může snadno používat a upravovat odcizený zdrojový kód, jejich nástroje, vytvořit si vlastní verzi The Sinking City a prodávat ji bez souhlasu Frogwares.

Vidíme samozřejmě jen jednu stranu mince, ale je představovaná tak přesvědčivým způsobem, že mít sympatie k vydavateli Nacon je poměrně náročné. Francouzský soud již dvakrát zamítl žádost Naconu, aby Frogwares dodali správnou verzi pro Steam, a konečné rozhodnutí, zda to budou, nebo nebudou muset udělat, má padnout v následujících měsících nebo možná letech. Do té doby se steamové verzi hry raději vyhněte, už jenom pro své vlastní dobro, protože to vypadá, že se něčeho jako opravných patchů tato verze nikdy nedočká.