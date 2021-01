Válka kvůli The Sinking City pokračuje, studio bojuje s vydavatelem a je z toho chaos

6. 1. 2021 9:55 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zatímco vývojáři ze studia Frogwares připravují svou novou hru Sherlock Holmes: Chapter One, musí zároveň řešit zdlouhavý soudní proces s vydavatelem Nacon (dříve Bigben Interactive). S tím v srpnu loňského roku rozvázalo spolupráci po porušení kontraktu ze strany Bigben/Nacon a jeho pochybného zacházení se značkou The Sinking City. Ta stále patří studiu, které po rozvázání smlouvy hru stáhlo z obchodů, jelikož jim Nacon z prodejů hry neodváděl smluvená procenta.

Soud ještě zdaleka není u konce a došlo v něm k zajímavému zvratu. Nacon včera informoval své partnery, že se mu podařilo vyhrát část sporu. Francouzský soud rozhodl ve prospěch vydavatele ve věci nezákonného ukončení kontraktu studiem Frogwares. V reálu to znamená, že smlouva mezi studiem a Naconem je tedy opět platná a Nacon okamžitě požádal obchodní partnery, aby vrátili The Sinking City do prodeje.

The Sinking City bylo po celou dobu dostupné tam, kde si to vyjednali sami vývojáři, tedy například na Switchi, v Originu a Gamesplanet. Naconu se teď podařilo hru vrátit do obchodu Microsoftu, odkud je dostupná pro Xbox One a Xbox Series X. Následně nastal chaos.

A dokonce se objevilo krátké okno, během nějž bylo možné zakoupit si tuto akční lovecraftovskou detektivku na Steamu. Jenže se stala další bizarní věc. The Sinking City už tam zase nelze koupit. Produktová karta na Steamu stále existuje, ale u hry ani jejích DLC nenajdete ceny.

Ti, kteří The Sinking City na Steamu zastihli, si navíc na cenu stěžovali. Činila totiž tučných 50 eur, zatímco na Originu je poloviční. A ještě jedna zvláštnost. V případě verze hry na Steamu není jako vydavatel uveden Nacon, ale Frogwares, takže by čistě teoreticky mohlo jít o nahození hry samotným studiem, které by se tak snažilo předběhnout Nacon (v opakované obavě z ušlých zisků, které byly jedním z důvodů původního ukončení kontraktu).

Nacon ve svém prohlášení své partnery ještě varoval, že ve hře nemusí vše stoprocentně fungovat. Měl na mysli zejména online funkce, ke kterým nemá přístup a je tak pouze na „dobré vůli Frogwares“, zda budou fungovat. Děje se zde něco velmi podivného.

Připomeňme, že to není poprvé, co se Frogwares dostali do křížku s vydavatelem. Kauze s The Sinking City předcházela kauza s Focus Home Interactive, který po léta vydával sérii se Sherlockem Holmesem. Po rozkmotření obou stran všechny tyto hry zmizely ze všech obchodů stejně jako The Sinking City a Frogwares je pracně a zdlouhavě vracelo do nabídky (a ne všude se to podařilo).

Buď mají ukrajinští Frogwares neskutečnou smůlu, nebo jsou to oni, kdo tyto nepěkné problémy vyvolává. Každopádně se k celé věci ještě nevyjádřili. Nadcházející detektivní adventuru Sherlock Holmes: Chapter One by už nic takového potkat nemělo. Studio si svou příští hru vydá samo, čímž se eliminuje veškeré riziko spojené s potenciálně nespolehlivými vydavateli.