Studio Rocksteady mělo problémy s obtěžováním, prý už jsou ale minulostí

Na webu britského deníku The Guardian vyšel před několika dny znepokojivý článek o herním studiu Rocksteady, tvůrcích série Batman Arkham a nedávno oznámeného Suicide Squad. Před dvěma lety podle článku více než polovina zaměstnankyň (10 z 16) podepsala dopis, který popisoval misogynně toxické prostředí ve firmě – ženy si stěžovaly na osahávání, nevhodné návrhy a na transfobii. Společnost na jejich stížnost prý reagovala jedním hodinovým školením pro zaměstnance, ale podle jedné ze signatářek se od roku 2018 firemní kultura prakticky nezměnila.

Žena, která se rozhodla zůstat anonymní, si Guardianu postěžovala i na přesexualizované ženy vystupující ve hrách, které Rocksteady tvoří, jmenovitě Catwoman, Posion Ivy a Harley Quinn. Jejich vzhled a zejména pak chování mužských postav k nim prý poměrně věrně odráží atmosféru ve studiu.

Samotné studio na obvinění zareagovalo vlastním prohlášením: „V posledních dvou letech jsme pečlivě naslouchali a učili se od svých zaměstnanců tak, aby každý z nich věděl, že má naši podporu. V roce 2020 nadále pracujeme na tom, aby naše firemní kultura byla inkluzivní a stojíme za každým členem našeho týmu.“

Krátce po vydání článku se na YouTube objevilo video scenáristky Suicide Squad Kim MacAskill, kde tvrdí, že je původní autorkou dopisu, který vznikl poté, co byla svědkem sexistického a toxického chování na pracovišti.

Jeden ze zaměstnanců, který na rozdíl od ní v Rocksteady stále pracuje, měl šikanovat jejich společnou kolegyni. MacAskill ji tehdy měla vidět plakat na toaletách, protože ji opakovaně osahával, v noci jí psal zprávy a v opilosti vyprávěl ostatním kolegům, že s ní má poměr, přestože mu jasně řekla, že jí to není příjemné.

MacAskill ve videu tvrdí, že jí ani jiným ženám ve firmě nikdo nenabídl žádnou pomoc ani jinou podporu. Když se o tom s kolegyněmi snažila pobavit, čekala, že podobnou zkušenost bude mít jedna nebo dvě z nich, až na jednu ji ale měly všechny.

Bývalá scenáristka na jednu stranu tvrdí, že se ve firmě nic nezměnilo, na Twitteru Rocksteady se ale včera večer objevil nový dopis podepsaný sedmi z deseti původních signatářek. Konkrétně sedmi z osmi, které ve firmě stále pracují.

While working on our response to the recent news, we received the following unsolicited letter. pic.twitter.com/sozmsp6u3C