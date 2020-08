Tvůrci herních Batmanů oznámili Suicide Squad

7. 8. 2020 15:49 | autor: Adam Homola

Tvůrci vlivné série Batman Arkham (Asylum/City/Knight) konečně oznámili svůj nový projekt. Po letech mlčení z nich vypadl název a první obrázek. Seznamte se se Suicide Squad. Na prvním obrázku vidíme Supermana, který možná nevypadá jako zrovna ten nejhodnější hrdina pod sluncem?

Rocksteady si tak dalo na čas, ale Suicide Squad má velice zajímavou premisu a v herním podání by mohlo jít o solidní divočinu.

Zatím poslední hrou Rocksteady byl Batman: Arkham Knight a ten vyšel už v roce 2015. Od té doby studio mlčelo, byť zrovna o hře se Supermanem se čile spekulovalo. Nakonec tedy nedostaneme jen Kal-Ela, ale celou řadu (anti)hrdinů. Pokud tedy budou hratelní, což v tuto chvíli ještě nevíme.

Otázkou také je, zda bude mít hra cokoliv společného se stejnojmenným filmem z roku 2016 nebo s chystaným The Suicide Squad od Jamese Gunna (režisér Strážců Galaxie). Hra bude ale pravděpodobně stát na vlastních nohách.

Do 22. srpna nám tak nezbývá než čekat a spekulovat – vyjde to ještě na staré konzole, nebo jen na nové? Vyjde to letos, nebo až příští rok? Bude tam multiplayer? Open world? Crafting? Bude to looter shooter? Uvidíme brzy...

zdroj: DC Comics