Star Citizen zdarma a zbrusu nové koráby IAE 2950

26. 11. 2020 18:30 | Téma | autor: Mars Vertigo

Ani letos se herní komunita opulentního Star Citizena neobejde bez svého mezigalaktického expa, tedy obří výstavy virtuálních loděnic zdejšího vesmíru. Letošní místo konaní připadá poprvé na metropoli zamrzlé planety MicroTech, New Babbage, konkrétně na mamutí Tobinův výstavní palác.

V jeho impozantních kruhových bílých halách s naleštěnými podlahami se postupně představí kompletní dostupný letecký a vozový park s více jak stovkou mašin. A to vše zdarma pro všechny zájemce bez rozdílu. Stačí si založit účet na domovských stránkách RSI, a pokud jde o vaši vůbec první návštěvu „Verza“, nebude určitě na škodu omrknout i nějaký ten tutoriál.

Hvězdný pickup, co má styl

Třešničkou na dortu letošního ročníku je představení dvou zbrusu nových hvězdných plavidel, přičemž Mercury Star Runner je zároveň i prvním příspěvkem výrobce Crusader Industries. Nejdřív si ovšem představíme menší a dostupnější kousek, o němž s předstihem zase tolik informací neprosáklo.

Víceúčelový stylový stroj stáje Consolidated Outland, Nomad, je vskutku pozoruhodnou designérskou hříčkou. C. O. je znám především svými křehkými variantami startovního stroje Mustang, který se pyšní vynikajícími letovými vlastnostmi, ovšem platí za ně minimální výzbrojí, skladovým prostorem a operačním doletem.

Nomad je oproti svým stájovým kolegům takovým koncepčním protipólem a přímou odpovědí značkám Aegis a Drake a jejich víceúčelovým miláčkům lehké a těžší váhové kategorie, tedy strojům Titan a Cutlass Black. Nomád se pokouší zařadit někam na pomezí této dvojice, a to jak co se cenové kategorie týče (momentálně vyjde na 80 USD), tak svými parametry.

První, co vás na tomto stroji okamžitě zaujme, je jeho velmi atypický zevnějšek, který speciálně hráčům Elite: Dangerous musí připadat velmi povědomý (ano, Aspe, koukáme na tebe). Hranatý kokpit je zasazený do vějířovitého trupu, který ovšem z ptačí perspektivy připomíná plochý design známý tradičně právě z univerza Elite.

To největší překvapení však čeká na Nomádově zádi. Tam se skrývá otevřený nákladový prostor s výsuvnou rampou pro náklad vozidel. Tento neotřelý přístup dělá z Nomáda snad vůbec první hvězdný herní pickup v historii. Magneto-gravitační korba je schopna pojmout až 24 SCU nákladu, což je třikrát více, než nabere Titán, a téměř tři čtvrtiny toho, co naloží podstatně větší kolega Cutlass Black.

Technologické řešení podvozku je pak antitezí řešení korby. Nomád totiž jako jediná loď ve hře aktuálně disponuje antigravitačním podvozkem, díky čemuž vlastně nikdy nestojí pevně nohama na zemi.

Interiér lodi je spleticí ostrých úhlů silně navozujících pocit mimozemských technologií a malého obytného prostoru mezi kokpitem a zádí skládajícího se z lůžka a praktické kuchyňky. Kokpit skýtá slušný výhled, a to i přes hrubé kovové spojnice držící jej pohromadě. Obvodový panel nástrojů je tvořen výhradně dotykovými displeji, žádná analogová tlačítka a páčky zde nevyhlížejte. Je to futuristický design v retrofuturistickém světě.

Původní výzbroj tvoří trojice laserových repeaterů na kardanových podvěsech velikosti 3 a čtyři rakety o velikosti 2, což je o fous slabší než u Titána. Ten je navíc mnohem mrštnější v bojových situacích a dokáže se o sebe postarat i v dosti svízelných PvP situacích, což u Nomáda úplně velké terno nebude. Nicméně truckerům toužícím po obstojně vyváženém a stylovém oři a těm, kdo v Elite podlehli kukuči Aspa a lákají je osidla Star Citizena, teď přibyla velmi zajímavá vstupní volba.

Tisíciletý sokol podle Chrise Robertse

To Mercury Star Runner (dále jen MSR) to zkouší jinak. Momentálně se jedná o jednu z nejlepších lodí své kategorie, zhruba čtyřkrát těžší a dvakrát větší než Cutlass Black. Její asymetrický design navíc nápadně připomíná ikonickou pašeráckou modlu z Hvězdných válek.

Pro tuto roli je navíc ideálně uzpůsoben i zde. Na svou velikost jde o neobyčejně mrštnou, rychlou a kvalitně vyzbrojenou loď s extrémně dlouhým doletem. Bez obalu lze říct, že to s jejími letovými vlastnostmi designéři v CIG tak trochu přepískli a budou muset nejspíš zásadně ubrat, pokud nechtějí čelit nevoli herní komunity.



Nákladový prostor pojme 110 SCU a další 4 SCU připadají na speciální skrytý prostor, který je pečlivě chráněn před skenery bezpečnostních složek. Dohromady to je takřka třikrát tolik, co se vleze do Cutlasse. Na palubě mimo jiné naleznete i serverové centrum, což z MSR činí po Heraldovi teprve druhou loď schopnou přepravy objemných datových balíků. Tedy mechaniky, která se ve hře objeví až v budoucnu.

Stylizované oválné koridory, odpočinková místnost s plně funkční šachovnicí a tajnými vstupy do útrob lodě, dvojice svrchní a dolní posádkou ovládaných palných věží, to všechno vyjadřuje naprosto nepokrytě inspiraci Millenium Falconem z té zdaleka nejpopulárnější předaleké galaxie. Zájemce tento nový klenot chráněný šesticí laserových repeaterů a dvojicí středních štítů přijde momentálně na nemalých 200 USD.



Dodám, že obě lodě lze pořídit i přímým upgradem ze stávající levnější bárky přímo z vašeho hangáru, kde je výsledná cena stanovena jejich rozdílem.

Tolik tedy k nejnovějším přírůstkům letošního právě probíhajícího IAE 2950, které potrvá až do 2. prosince. Pokud se rozhodnete hru vyzkoušet, hodí se připomenout, že jde stále o alfa verzi s velmi omezeným výčtem funkčních herních smyček, myriádou bugů, chabou optimalizací a kvůli momentálnímu návalu nových hráčů také frekventovanými pády na plochu.

Fanouškům sandboxu a těm s pevnějšími nervy a trpělivostí však výpravu do této sci-fi fantazie nelze jinak než doporučit. Koneckonců i ty vyhlídkové lety po zdejší soustavě úchvatných planet a měsíců jsou něco, co se vám nikde jinde v takovéto kvalitě a atmosféře nepoštěstí. Tak proč to nezkusit.