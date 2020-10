Chris Roberts nastiňuje budoucnost Star Citizen a Squadron 42

13. 10. 2020 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Už je to osm let od započetí vývoje megalomanského projektu Star Citizen a konec je stále v nedohlednu. Šéf studia Cloud Imperium Games Chris Roberts se u příležitosti výročí rozhodl pro menší rekapitulaci a poskytnutí výhledu do blízké budoucnosti jak pro Star Citizen, tak i singleplayerovou odnož Squadron 42.

I když do konce roku zbývá ještě několik měsíců, letošek byl pro studio největším rokem z hlediska výdělku a zapojení hráčů. Crowdfunding už pokořil hranici 300 milionů dolarů (7 miliard korun) a lze si jen těžko představit, že by se v budoucnu nálepky „nejziskovější crowdfunding“ chopila jiná hra.

Počet hráčů Star Citizenu se za letošek rozrostl o dalších 250 tisíc a prý nezbývá moc k dosažení 1 milionu unikátních hráčů. Ti všichni se v následujícím roce mohou těšit na implementaci důležitých technologických milníků, po kterých se Cloud Imperium Games konečně pustí do tvorby nových lokací a dalšího obsahu.

Momentálně se pracuje na funkci iCache, která umožní vytvořit skutečně perzistentní svět. Roberts ve svém příspěvku dává příklad s hrnečkem. Přistanete na neznámé planetě, projdete se jejím lesem a upustíte tam hrneček. Když se na stejné místo vrátíte za několik měsíců, hrneček tam stále bude (zajímalo by mě, jestli počítá i s rozkladem objektů napříč roky podle jejich materiálu).

Studio dále pracuje na takzvaném fyzickém inventáři, který pojme pouze logické množství obsahu. Týká se to jak inventáře lodi, tak i postavy, a bude proto mnohem důležitější určit, co si vzít s sebou.

Dalším velkým vytyčeným milníkem je propojování serverů. Aktuálně může být v jednom světě najednou pouze 50 hráčů, s novou funkcí to budou tisíce, čímž se ze Star Citizenu stane skutečně masivní multiplayerová hra.

Na Star Citizenu momentálně pracuje na 500 vývojářů, kteří jsou rozdělení do 58 týmů po 3 až 20 vývojářích, kde má každý tým pod palcem jinou část gigantického projektu.

zdroj: Cloud Imperium Games

To by bylo vše, co Chris Roberts potřeboval říct ke Star Citizenu. Našel si ale i čas na Squadron 42. Přiznal, že není spokojený s tím, jak studio dosud komunikovalo s fanoušky, což se teď změní. Vyšlo první, přes hodinu dlouho video ze série The Briefing Room. Podobná videa očekávejte každé čtvrtletí až do vydání hry.

Tvůrci v nich rozeberou rozličné aspekty vývoje a ukážou záběry z hraní. V prvním deníčku se zaměřují na design vesmírné stanice, po které se spolu s nimi projdete (v závěru videa je i komentářem nerušený průlet).

Zároveň se rozhodli demonstrovat reakce NPC v dialozích. Jakmile se při rozhovoru s někým trochu vzdálíte, dotáže se vás, zda vás téma vůbec zajímá. Když to v jednom rozhovoru uděláte podruhé, jeho trpělivost přeteče a vykašle se na vás, stejně jako vy kašlete na něj. Funguje to i s očním kontaktem. Stačí se na mluvícího nedívat a hned vás probodne pohledem a utrousí nějakou poznámku.

Roberts ani tentokrát nenaznačuje jakékoliv datum vydání. Nejlepší odpověď, kterou nám prý může poskytnout, je: „Až to bude, tak to bude.“