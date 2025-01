Prosincové recenze na Games.cz: Indy, Marvel, remastery

6. 1. 2025 15:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Poslední měsíc roku přinesl pestrou paletu herních zážitků, které potěší jak nostalgiky, tak i fanoušky moderních herních trendů. Zatímco Drova osloví hlavně milovníky Gothicu, Songs of Silence přináší svěží vítr do strategického žánru s vizuálním stylem inspirovaným Alfonsem Muchou. Pro fanoušky akčních adventur je tu věrné zpracování Indyho dobrodružství a Microsoft Flight Simulator 2024 zase posunul hranice simulátorů, i když za cenu vysokých hardwarových nároků. Na druhé straně spektra za prosince pak stojí třeba remasterovaná Věc či slovenská strategie Forgotten but Unbroken.

„Drova je dar z nebes pro milovníky starých RPG. Odměňuje hráče, kteří se nebojí průzkumu na vlastní pěst, nepotřebují tuny otazníčků na mapě a nebojí se číst a přemýšlet. Férově těžké souboje jsou kořením celé hry, stejně jako nezaměnitelná atmosféra překvapivě půvabného pixel artu. Drovu jednoduše chcete,“ chválí Gothicem inspirované RPG ve své recenzi Pavel Skoták.

zdroj: Just2D

„Songs of Silence jsou podařenou strategií, která vnáší svěží vítr do svého žánru, ale taky ukazuje, jak mohou být změny dvousečné na úkor možností budování vlastních měst. Nabízí solidní kampaň a velice zábavný skirmish, vše spojené krásným vizuálem inspirovaným ilustracemi od Alfonse Muchy a podkreslené povedeným soundtrackem. Namísto stovek hodin čekejte spíš vyšší desítky, u kterých se ale budete velice dobře bavit, testovat nové karty i odemykat nové hrdiny v krásném a poetickém světě,“ říká ve své recenzi Michal Krupička.

zdroj: Chimera Entertainment

„Velkolepé, pohlcující, chytré, promyšlené dobrodružství, které neohýbá předlohu pro potřeby herního žánru, ale naopak. Asi nejvěrnější zpracování Indyho dobrodružství, jaké jsme si kdy mohli zahrát, ve kterém můžete strávit desítky hodin a stále objevovat něco nového,“ neskrývá nadšení Aleš Smutný.

zdroj: Machine Games

„Když vezmete opravdu solidní základy položené před čtyřmi lety a pořádně je okořeníte zábavnou kariérou, možností projít se po ještě detailnější Zemi a kochat se nejen propracovanými letadly a jejich kokpity, ale i okolím, dostanete ten nejpokrokovější simulátor současnosti. Je to ale vykoupené vysokou náročností na hardware a závislostí na internetu, jehož stabilita se odráží i na kvalitě hry, stejně jako praktickou nutností pořídit si ke hře alespoň joystick. Microsoft Flight Simulator 2024 stále není vyloženě přístupnou hrou pro kohokoliv, ale pořád umí vyrazit dech,“ lapá po kyslíku Patrik Hajda.

zdroj: Asobo Studio

„Remasterovaná Věc na rozdíl od filmu nezestárla dobře. Přílišné berličky dělají z akční složky primitivní nudu, ohrožení v podstatě neexistuje a hloupá umělá inteligence dá vzpomenout na přelom milénia, kdy se spolubojovníci rádi zasekávali o překážky. The Thing: Remastered se dá doporučit jen fanouškům Carpenterova díla a nostalgikům, kteří by si na kdysi kultovní akční horor rádi zavzpomínali,“ říká ve své recenzi Jakub Malchárek.

zdroj: Nightdive Studios

„Forgotten but Unbroken láká jak svým zasazením, tak tím, že v něm uslyšíme češtinu a hodně času strávíte na území Československa. Tím ale její vyložené plusy končí. Grafika neoslní, souboje jsou průměrné, stejně jako plížení, a výstavba základny povrchní. Většinu důležitých událostí z historie se dočtete jen z herních novin a rychle nastupuje stereotyp. Zkrátka a dobře se jedná o ukázkový průměr, který nezvládá udělat nic vyloženě dobře, ale ani špatně. Což je vlastně škoda, protože na papíře zní jednotlivé nápady doopravdy zajímavě, jen jim chybí pořádný kus k tomu, aby byly doopravdy lákavé,“ hodnotí ve své recenzi Michal Krupička.

zdroj: Centurion Developments

„Marvel Rivals jsou svěžím větrem do žánru, který se ocitl v bahně. Oblíbení superhrdinové ve frenetické střílečce, jsou splněným snem mnoha fanoušků. Navíc hra šlape jak po drátkách. Gameplay je natolik zajímavý, že ho nebrzdí ani nevybalancované postavy či menší počet map a modifikací. Určitě je co ladit, ale jestli má někdo rád žánr hero shooter, tak nic lepšího momentálně na trhu ani zdaleka není,“ soudí Zbyněk Povolný.

zdroj: NetEase

„Technotopia je minimalistická budovatelská strategie se svérázným vizuálem, která zdárně využívá systém z Reigns v kombinaci s rychlou tvorbou prostředí. Kupředu vás táhne hezky rozkrývaný příběh, na jehož konec se dostanete i za jediný večer. Překvapí zajímavě pojatým roguelite systémem, občas potrápí náhodou, a nakonec zamrzí nepřítomností jiného než příběhového módu. Za těch pár korun jde ale o příjemnou zábavu na pár hodin,“ doporučuje ve své recenzi Patrik Hajda.

zdroj: Alawar

„Dragon Quest III HD-2D Remake je i přes stáří originálu velmi svěžím a moderním titulem. Nabízí spoustu možností, jak se herně přiblížit současnému hernímu publiku, ale zároveň si nechává otevřená vedlejší vrátka, aby hra neodradila staromilce. Za největší přednost je nicméně nutné považovat především atmosféru a audiovizuální zpracování. Jinak je to „jen“ skvělé JRPG,“ uvádí ve své recenzi Pavel Skoták.

zdroj: Square Enix

„Remaster obou Soul Reaverů se povedl. Vypadá líp, hraje se pořád dobře, i když nezapře, že jde o dobovou hru. Zároveň ukazuje, jaký kus cesty akční adventury urazily, a že špatná kamera, bloudění po úrovních nebo zastaralé systémy ukládání jsou doopravdy jen reliktem minulosti. Největší zklamání z remasteru je právě v tom, že nešel o kus dál a nepřidal pořádnou dávku uživatelské přívětivosti, kterou by hry potřebovaly jako sůl. Na druhou stranu, když se rozezní hudba, ozvou se skvělé dabérské výkony a ve tmě se rozzáří titulní čepel modrého anděla smrti, je to všechno jedno, protože Soul Reaver pořád má atmosféru, která vás vtáhne spolehlivěji než Razielova chybějící spodní čelist,“ píše ve své recenzi Michal Krupička.

zdroj: Sony