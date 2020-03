Nové informace o Baldur’s Gate III: Hrdinové, příběh, lokace, boj i zbraně

Windows Stadia

Baldur’s Gate III se už světu představila v podobě živého dema, v němž se ukázalo, že půjde o poněkud jinou hru než v případě jejích dvou předchůdců. Tahový systém připomínající sérii Divinity, pak samozřejmě nová pravidla Dungeons & Dragons místo těch starých… Spousta věcí ovšem stále zůstala nevyjasněná, což se vývojáři rozhodli změnit a odpověděli na velké množství nejpalčivějších fanouškovských otázek.

Vývojáři Baldur's Gate III na Redditu uspořádali sezení, během nějž odpovídali zvědavým uživatelům. Sami si ho můžete prohlédnout kliknutím na tento odkaz, ale pokud se vám nechce prohrabávat skrz komentáře uživatelů a radši si ode mě necháte shrnout to nejdůležitější, co napsali sami autoři, čtěte dál.

Postavy

Začít můžeme třeba u postav. V demu jste viděli, že stejně jako v Divinity: Original Sin II si budete moci jako svou hlavní postavu zvolit již připraveného hrdinu se svou vlastní minulostí a zjevem – a pokud si ho nevyberete, můžete ho později naverbovat jako společníka do čtyřčlenné družiny. Jak to ale bude fungovat, pokud se rozhodnete vytvořit si vlastního reka?

Jednoduše řečeno, neměl by to být žádný problém a o nic tím nepřijdete. Vlastní postavy budou nadabované stejně jako ty předpřipravené, přičemž jejich hlas si zvolíte během vytváření hrdiny. Tam si také určíte jejich minulost, podle které na vás budou ostatní obyvatelé světa reagovat.

Reakce světa na vlastní hráčovu postavu by měly být výrazně propracovanější než v případě Divinity, která vyloženě vybízela k tomu, abyste si zvolili již existující postavu. „Milujeme naše předpřipravené postavy, ale tahle kampaň je vytvořená pro vás všechny,“ shrnul celou věc jeden ze scenáristů.

Když už se bavíme o vytváření postavy: k dispozici budou úplně všechna povolání z pětkových pravidel Dungeons & Dragons. S Jirkou jsme těsně po odhalení dema spekulovali, že počet povolání bude nejspíš nižší, ale to jsme se spletli – skutečně si budete moct vytvořit cokoliv, co vám dovolí papírová předloha, a to včetně podtříd a dalších detailů.

Určitě se najdou hráči, kteří spíš než kvůli příběhu budou Baldur hrát kvůli bojovému systému. Takovým se jistě bude hodit možnost nespoléhat na příběhové parťáky – vždycky si budete moct družinu zaplnit vlastními žoldáky bez příběhu, ale zato přesně s takovými schopnostmi, jaké potřebujete, aby se z vaší party stala čtyřmužná armáda smrti.

Příběh a lokace

Naopak pro ty, kdo ve svých RPG hledají hlavně narativní potěšení a kdo s láskou vzpomínají na příběhy prvních dvou Baldurů, je klíčová následující informace přímo od šéfa studia Swena Vinckeho: „Nechceme vám zkazit překvapení, ale nenazvali bychom tuto hru Baldur’s Gate III, kdyby mezi ní a předchozími dvěma hrami neexistovala spojitost.“

„Řeknu jenom, že se dotýkáme příběhu jedničky a dvojky, a to významným způsobem. Některé postavy se vrátí a to, co se stalo v jedničce a dvojce má vliv na to, co se děje ve trojce. Možná si toho nevšimnete na začátku svého dobrodružství, ale rychle si to uvědomíte během postupu hrou.“

A kde se tohle všechno bude dít? Je jasné, že se podíváme do Baldurovy brány, ale začátek dobrodružství, který byl předváděn v demu, se odehrává daleko na východ od titulního města. Nejprve se tam tedy musíme dostat, a to dalekou štrekou po březích řeky Chionthar. Následovat budou i další lokace, které ale Vincke na Redditu prozradit nechtěl.

Boj a kořist

Zásadním tématem je, jak bude fungovat systém kořisti, protože nový magický meč ze zamčené truhly je nezbytným kořením každého dobrého RPG. Můžeme snad čekat náhodně generované předměty jako v Diablu?

V žádném případě. Všechny zbraně, amulety, zbroje a další vybavení budou dopředu vytvořené a buď budou mít základ v předmětech již popsaných v Dungeons & Dragons, nebo si je autoři vytvoří sami, ale tak, aby byly přibližně stejně silné. Žádné supermocné sekyry smrti, které by zničily balanc celé předlohy jen proto, že Lariani potřebovali pěknou odměnu za těžký quest.

Řada hráčů má pořád ještě obavy z tahového systému, konkrétně tedy z přesné implementace D&D pravidel. Podle Vinckeho ještě podoba boje, jakou jsme viděli v demu, nemusí být definitivní – otazník visí třeba nad tahovým systémem, v němž si na iniciativu hází celý tým a pak táhne najednou namísto toho, aby tahy probíhaly individuálně. Všechno se ještě může změnit. Jak, to ukáže early access.

Předběžný přístup & DLC

Když už o něm mluvíme, kdy že bude možné se do první veřejné verze Balduru pustit a co v ní vlastně bude? Nečekejte žádného drobečka, v plánu je vydat celý první akt – ovšem kdy, to vývojáři, naprosto pochopitelně, neprozradili. Proč si na sebe šít bič, s nímž vás pak mohou nespokojení fanoušci sešlehat na kost, že? Daleko snazší je popravdě říct: „Až to bude, tak to bude.“

Momentálním plánem je kampaň omezená na 10 úrovní hrdinů. Nabízí se samozřejmě možnost dobrodružství dále protáhnout pomocí dodatečného obsahu, ale to Lariani, poněkud překvapivě, v plánu nemají. Žádná DLC? Takže pokud se bude trojka dobře prodávat, vrhnou se rovnou na čtyřku?

Na Redditu toho najdete ještě spoustu (doporučuji třeba megaotázku uživatele ThorThunderfist), takže pokud vás třeba zajímá, jak přesně bude fungovat systém odpočinku, jakým způsobem se budou dobíjet kouzla Warlockovi nebo proč je pro vývojáře Rogue problémovým povoláním, máte motivaci si ještě chvíli číst. Pokud vás nějaká informace obzvlášť zaujme, určitě se o ni podělte v komentářích pod článkem.