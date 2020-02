Nová éra Star Wars začíná. Podíváme se 200 let před ságu Skywalkerů

AKTUALIZOVÁNO - Téma autor: Václav Pecháček

Sága, která začala i skončila v píscích planety Tatooine, je minulostí a Hvězdné války se musí vydat novým směrem. Hráči počítačových her možná nejvíc ze všeho touží po návratu do Staré Republiky, kde se odehrávala jedna z nejlepších RPG všech dob, ovšem to se jim tak docela nesplní. Minulost to sice je, ale ne tak dávná: místo tisíců let jsou to jen dvě stovky.