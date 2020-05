Night City si v Cyberpunku 2077 rozdělily gangy japonských motorkářů a rváči na steroidech

- Hardware Autor: Jiří Svák

Microsoft není první společností, která představila svůj hardware ve stylu očekávané herní pecky. Již dříve se o to pokusila Nvidia s limitovanou edicí grafické karty GeForce RTX 2080 Ti. Bohužel, kvůli posunu data vydání Cyberpunku 2077, karta nakonec skončila jen jako odměna pro fanoušky v soutěžích. Naopak Microsoft hodlá limitku Xbox One X na trh uvést, a to už v červnu. celý článek