Nejlepší dnešní aprílové žertíky: Fantasy PUBG, vesmírný War Thunder či vykulený Overwatch

- Byznys Autor: Šárka Tmějová

Rekordy se tento týden nepřekonávají jen na Steamu. Značka Call of Duty je z principu zárukou komerčního úspěchu, a co teprve Call of Duty s free-to-play modelem. Activision si ho před půlrokem vyzkoušel s mobilní verzí populární střílečky a minulý týden v úterý vydal samostatný battle royale titul, který si zdarma může zahrát každý. A boduje – podle analytika Daniela Ahmada jde o nejrychleji rostoucí nemobilní hru v historii. celý článek