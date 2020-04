Nejčtenější články týdne: Resident Evil 3, Mount & Blade i Modern Warfare 2

Včera s úderem pravého poledne měla spousta z vás i z nás problémy. Horečně jsme se chtěli ponořit do předběžného přístupu sedm let očekávaného Mount & Blade II: Bannerlord, ale Steam nápor hráčů nezvládl. Hra nešla přidat do košíku, když už se to podařilo, tak nešla zaplatit, když už se to podařilo, tak padalo stahování. Nakonec se ale dostalo na všechny a jak se ukázalo, opravdu jich nebylo málo. celý článek