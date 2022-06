Na PS VR2 bude co hrát: Resident Evil, No Man’s Sky, Horizon, Walking Dead

3. 6. 2022 17:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

V noci na dnešek uspořádala společnost Sony další stream State of Play, který se z velké části zaměřil na hry pro chystanou virtuální realitu PS VR2. Díky tomu známe o něco více her, které si s těmito brýlemi zahrajeme. Sony před týdnem prozradila, že takových her bude při vstupu PS VR2 na trh nakonec víc než 20, ale počet oznámených titulů se vyšplhal zatím je na pět.

Už poměrně dlouho víme o první a do včerejší půlnoci jediné potvrzené hře pro PS VR2, a to konkrétně Horizon Call of the Mountain, která nemohla v prezentaci chybět a které jsme věnovali samostatný článek, proto vás na něj zde odkážu a půjdeme rovnou dál.

zdroj: vlastní video redakce

Druhou oznámenou hrou pro systém virtuální reality je Resident Evil Village, dosud poslední z dílů hlavní série. Celé děsivé dobrodružství Ethana Winterse prožijete z bezprostřední blízkosti nejen díky brýlím, ale i Sense ovladačům.

Oznámení je na detaily skoupé, ale vězte, že budete mít možnost třímat v jedné ruce třeba nůž a ve druhé pistoli, nebo ještě lépe v jedné pistoli a ve druhé brokovnici. Rukama se budete rovněž krýt, jak vám bude velet přirozenost. Datum vydání ale chybí.

zdroj: Sony

Třetí do party je hra s předlouhatanánským názvem: The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution. Survival horor se vrací s novou příběhovou kampaní, novými oblastmi, zbraněmi a nástroji, výzvami a dalšími prvky. Zbraně vás možná zajímají nejvíc, takže vedle motorovky počítejte třeba s upilovanou brokovnicí, SMGčkem či pistolí s tlumičem.

Tlumič se bude hodit obzvlášť v noci, kdy ulice zaplaví hordy nemrtvých a rozpoutat hluk nebude úplně moudré. Pozornost od drahocenného lootu, který se objevuje pouze v noci, odlákáte například světlicí. Dvojka opěvovaného zombie survivalu vyjde letos jak na PS VR, tak na počítačových virtuálních realitách. PS VR2 se dočká až příští rok.

zdroj: Sony

A ještě nekončíme, čtvrtým do party se stává No Man's Sky. V tomto případě nejde o nic překvapivého, jelikož vesmírný sandbox dostal podporu počítačové i playstationové virtuální reality již před třemi lety. Podpora PS VR2 je tak jen dalším logickým krokem. Jen nevíme, kdy se jí dočkáme.

Poslední hra, která se dotýká virtuální reality, je remake Resident Evil 4, o kterém si u nás můžete přečíst samostatnou novinku. Zde si zaslouží zmínku proto, že hru doprovodí obsah pro PS VR2, přičemž tato formulace napovídá, že možná nebude možné odehrát celou hru ve virtuální realitě tak, jako tomu bude v případě Resident Evil Village. Je to podivné, jelikož původní Resident Evil 4 se loni dočkal verze pro počítačovou virtuální realitu, tak třeba to v Sony jen špatně komunikují…

zdroj: Sony