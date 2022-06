Remake Resident Evil 4 vyjde příští rok, sledujte první trailer

3. 6. 2022 12:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pokud jste se snad obávali, že by na aktuální generaci konzolí nevyšel Resident Evil 4, můžete zůstat v klidu. Tentokrát navíc nepůjde jen o rychlokvašený HD remaster, nýbrž o plnotučný remake, jakým Capcom zvládl omladit už dva předchozí díly slavné série.

Resident Evil 4 v novém kabátku otevíral včerejší prezentaci State of Play a ve dvouminutovém traileru ukázal, na jaké změny se můžeme těšit. Kromě podstatně modernějšího technického kabátku je to třeba i úprava denní doby, kdy se odehrává samotný začátek hry. Zatímco v původní verzi už bylo světlo, tady se Leon do chalupy podivného vesničana dobývá ještě za šera a atmosféře to rozhodně prospívá.

Dlouho spekulovaný remake vyjde 24. března příštího roku, a to na PC a současnou generaci konzolí. Děj se odehrává šest let po nešťastných událostech v Raccoon City a zvláštní agent Leon S. Kennedy, kterého si můžete pamatovat z druhého dílu, se vydává na španělský venkov, kam byla podle dostupných indicií unesena dcera amerického prezidenta.

Pokud jste čtvrtý díl hráli (a skutečně je těžké se mu vyhnout, od roku 2005 vychází pravidelně na všech možných platformách), určitě si vzpomenete na adrenalinové momenty, jako je třeba souboj s jezerní příšerou, na miniaturního a otravného zámeckého kastelána a ještě otravnější jekot zachraňované Ashley, která má dokonalou schopnost dostat se do problémů, když se to nejméně hodí. A samozřejmě taky na potutelného obchodníka s kabátem plným laskomin.

Resident Evil 4 nabídne na PlayStationu i VR element pro chystanou novou generaci headsetu. VR verze se ostatně chystá i pro loňský Resident Evil Village, který po vzoru sedmého dílu zřejmě půjde ve virtuální realitě projít komplet. Za připomenutí nicméně stojí, že VR verze Resident Evilu 4 vyšla už loni.