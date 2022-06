Horizon Call of the Mountain vypadá ve VR skvostně

3. 6. 2022 16:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Na včerejším PlayStation State of Play se dostalo pozornosti i chystaným hrám pro PSVR2, a kromě speciálních režimů pro tituly jako Resident Evil Village nebo No Man's Sky jsme konečně viděli také záběry z hraní VR spin-offu Horizon Call of the Mountain.

Exkluzivita pro PSVR 2 odehrávající se ve světe Horizon Zero Dawn a Forbidden West se představila ve dvou minutách záběrů, které předvedly relativně bohatou variabilitu hratelnosti. V roli zbrusu nového protagonisty Ryase, člena frakce Shadow Carja, který se chce vykoupit a zachránit svůj domov před novou hrozbou, si užijeme skákání, lezení a samozřejmě boj s různými robotickými i živými nepřáteli.

Call of the Mountain nabídne velmi akční hratelnost, která ve mně osobně vzbudila obavy z kinetózy. Zkušení VR harcovníci, kteří s headsetem na hlavě netrpí, se ale zjevně mají na co těšit. Vývojáři ze studií Guerrilla Games a Firesprite slibují dokonce crafting a bohatý arzenál zbraní, v rámci příběhu se navíc potkáte se starými známými včetně Aloy.

Kromě základního příběhu hra nabídne také režim River Ride, který autoři popisují jako ideální způsob, jak si užít barevný a detailní svět Horizonu. Předpokládáme, že bude skvěle fungovat jako ukázka schopností headsetu a díky stacionární poloze kamery zřejmě zaujme i hráče, kteří na divočení ve virtuálním prostoru nejsou zvyklí, případně na něj nemají žaludek.

Součástí novinek ze světa Horizonu bylo také oznámení velkého updatu pro Horizon Forbidden West, který je k dispozici už nyní na PS4 i PS5. Přináší především režim New Game +, díky němuž si můžete příběh užít znovu s vybavením z konce hry, ale také Ultra Hard obtížnost, vylepšení vizuální kvality v režimu Performance a další drobné úpravy. Guerrilla také slibuje, že v budoucnu implementuje podporu VRR a režim se 40 FPS.