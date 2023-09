Máte rádi Disco Elysium? V Česku se chystá larp z města Revachol

24. 9. 2023 16:00 | Téma | autor: Václav Pecháček

Disco Elysium je zatraceně skvělé RPG. Čirým množstvím kreativity vyloženě praská ve švech a čůrky nových nápadů vám znovu a znovu nečekaně vystřikují do obličeje, někdy sladké, někdy s příchutí kyseliny sírové. Nikdy nevíte, co od něj dostanete, ale když to pak dostanete, jen tak na to nezapomenete.

Tahle nenápadná hra je zkrátka úžasně napsaná a uchvátila velkou spoustu lidí po celém světě, taková Šárka by vám o ní mohla vyprávět celé hodiny. A brzo se do jejího světa budete moct podívat sami, protože ostřílená česká produkční společnost Rolling tam ve spolupráci se zahraničními tvůrci zasadí nový larp.

Pro případ, že byste nevěděli, oč přesně se jedná: Larp neboli „live action role-playing“ je hra, v níž si hrajete na to, že jste někdo jiný, a užíváte si iluzi alternativní reality. A není to jenom o nějakém mávání měkčenými zbraněmi – kdo jste četli některé z mých larpových článků tady na Games, víte, že spousta moderních larpů si hraje s hlubokými emocemi, propracovanými postavami, psychologií, vážnými společenskými tématy, zkrátka poskytuje zážitek, který bych nejpřesněji označil jako věrohodné víkendové prožití jiné existence.

A právě takhle se můžete dostat do staroslavného města Revachol na isola Insulinde, bývalého středu celého světa. Larp 97 Poets of Revachol se odehrává ve staré nemocnici La Cage, v níž přežívá hrstka obyvatel – imigrantů, chudých studentů, gangsterů, ztroskotanců, zkrátka takových bytostí, které si nemůžou dovolit bydlet jinde, protože kdyby mohly, tak by jinde pravděpodobně bydlely.

Hra se bude zabývat jejich živobytím a živořením na okraji společnosti, budou pracovat, řešit svoje problémy, hádat se mezi sebou kvůli ideologiím i prostým lidským neshodám, držet prst na skomírajícím tepu města – ale fyzická realita není ta jediná, na kterou je potřeba dávat pozor. Co kletby? Duchové? Vize něčeho za závojem?

A co Nevidění? Lidé, kterých si nikdo nikdy nevšímá, ale kteří jsou možná ti nejdůležitější hybatelé událostí kolem sebe, reprezentanti konceptů, tahači nitek, loutkaři a šťouchalové do zad, když člověk stojí nad propastí? Hlasy zevnitř duše, halucinace zdrogované mysli? Disco Elysium umí spojit materialismus se surreálnem – a 97 Poets of Revachol se evidentně hodlají pokusit o něco podobného.

Budete moct hrát za tyhle všechny, za běžné obyvatele i Neviděné, a celková alokace hráčských míst se pohybuje kolem 95 lidí plus nějaké cizí postavy představované organizátory. Jak si ovšem můžete přečíst na stránkách, měli byste si na některé věci dát pozor, pokud se rozhodnete přihlásit – během tří dnů vás potkají témata jako rasismus, extremistické ideologie, sebevražda, nejrůznější druhy mezilidského násilí nebo pochopitelně užívání drog a omamných látek. Videohra ani larp se ostřejšího, cyničtějšího pohledu na lidstvo rozhodně nebojí.

To, co vás konkrétně potká, se bude samozřejmě do značné míry točit kolem postavy, kterou si vyberete. Bude to postava dopředu připravená tvůrci, vymyšlená tak, aby zapadala do světa a aby si prožila zajímavý příběhový oblouk, který bude kulminovat v ty správné momenty. Nemáte všechno ve svých rukou, není to volný sandbox, tvůrci budou do hry zasahovat, přicházet s událostmi a rozhodnutími. Buďte připravení, že tohle není larp, na kterém byste se měli snažit vyhrát – cílem je odvyprávět příběh, který si na sto procent prožijete, i když třeba pro vaši postavu skončí tragicky, aniž byste s tím mohli mnoho udělat.

A je tu ještě jeden velký vykřičník pro všechny potenciální zájemce z České republiky a ze Slovenska – larp je pojatý jako mezinárodní koprodukce pro lidi z celého světa, což znamená, že proběhne v angličtině. Ze svých zkušeností (jeden mezinárodní larp jsem už hrál) můžu říct, že po vás určitě nebude vyžadována kdovíjaká oxfordská expertiza, ale pokud si s angličtinou vůbec netykáte, 97 Poets of Revachol nebudou pro vás.

Zájemci jistě uvítají další praktické informace: Larp proběhne ve dvou termínech přesně za rok, v září 2024, konkrétně 18.–22. a 25.–29. Přihlašování bude otevřeno letos v prosinci a cena byla stanovena na 290 eur, což činí něco přes 7 tisíc korun českých. Za to dostanete všechno včetně kostýmu, jídla a ubytování.

Hlásit se můžete na tomto odkazu.