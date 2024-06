Květnové recenze na Games.cz: Český tenis, návraty a velké stylovky

4. 6. 2024 9:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

V sušším květnu jsme pro vás sepsali dohromady 10 recenzí, mezi nimiž ve známkování totálně převládla osmička. Jen dvěma hrám jsme udělili devítku a dalším dvěma sedmičku, takže co květnu chybělo do množství, to vyvážil kvalitou (a v několika případech i neskutečným stylem).

„Skvělá taktická tahovka, která vyniká svou estetikou a stylizací. Však ve které hře krom King Arthur: Legion IX hrajete za zombie Římany v dobývání mýtického Avalonu? Hra, která ukazuje, že když máte dobré a zábavné souboje, nepotřebujete vlastně nic moc navíc a nemusíte uměle natahovat herní dobu na vyšší desítky hodin,“ vysvětluje Jakub Malchárek o další hře podle artušovské legendy.

zdroj: Neocore Games

„Nejlepší tenisová série se vrátila po 13 letech a znovu nám dokázala, že na to pořád má. TopSpin 2K25 je nejlepší simulací tenisu, jakou si dnes můžete zahrát, a to i přes několik menších kroků zpátky,“ nešetří chválou Patrik Hajda na konto návratu tenisu, který vzešel z české kotliny.

zdroj: Hangar 13

„Fabledom je jednou z přístupnějších budovatelských strategií, která vás nezahltí mikromanagementem. Místo toho vás nechá plně si užívat tvorbu kouzelného království, tu a tam ozvláštněného známou pohádkovou postavičkou či událostí. Mohla by mít víc svých nápadů a celkové tempo by zasloužilo popohnat, ale pokud zrovna nikam nespěcháte a nemáte náladu řešit komplikované souboje, tak se u ní zabavíte,“ hodnotí Patrik Hajda poklidnou budovatelskou strategii.

zdroj: Grenaa Games

„Velmi neotřelá kombinace tradiční opisovací hry, krokovacího dungeonu a hádanek založených na slovním důvtipu. Cryptmaster boduje audiovizuální stránkou i vynalézavou hratelností, která má potenciál založit nový žánr,“ předpovídá Šárka Tmějová zářnou budoucnost silně originální hře.

zdroj: Akupara Games

„Brilantní, zábavná a fantastická tahovka, která prověří vaše strategické myšlení. Songs of Conquest skvěle modernizuje zašlý žánr a dokazuje, že ještě nepatří do starého železa. Pixelartová stylizace je hypnotizující, hudba podmanivá a obsahu je tolik, že vám vystačí na roky,“ uděluje Kuba Malchárek jednu ze dvou květnových devítek.

zdroj: Lavapotion

„Senua's Saga: Hellblade II je víc interaktivním zážitkem než hrou. Větší rozpočet a pompéznější vizuál bohužel nezakrývá smutný fakt, že co tak skvěle fungovalo kdysi, už podruhé nemusí stačit. Přesto jde o počin, který stojí za to alespoň vidět,“ nebere si servítky Pavel Makal o očekávaném pokračování psychologické adventury.

zdroj: vlastní

„Zábavný a nádherný remake stylového, dvě dekády starého JRPG se všemi jeho přednostmi i problémy. Remaku by slušely větší zásahy do designu i možností, ale jakkoliv je to pro moderní hráče s menším otazníkem, staromilci si tu přijdou na své,“ soudí Adam Homola o dalším papírovém dobrodružství.

zdroj: Nintendo

„Výborný port skvělé hry. Není co řešit,“ neplýtvá zbytečnými slovy Jan Slavík a uděluje nepřekvapivou, druhou a poslední květnovou devítku.

zdroj: Sucker Punch Productions

„Hlavním tahákem Sand Landu je výprava a skvěle napsané postavy vypůjčené z milované předlohy. Jejich vzhled jako vytažený ze stránek mangy nemusí sedět každému, přesto je v každém jejich pohybu znát péče a láska k původnímu komiksu. Pozadu nezůstává ani dabing. O to víc zamrzí nevyužitý potenciál otevřeného světa a nezáživná náplň úkolů, kterou zachraňuje jen zábavný soubojový systém plný upravitelných vozidel. Přesto stojí za to si Sand Land zahrát a prožít jeho příběh,“ vyvažuje Michal Krupička klady a zápory této ve výsledku povedené adaptace.

zdroj: Bandai Namco

„Heading Out je jedním z nejprapodivnějších žánrových mixů, s jakým jsem se kdy setkal. Závodní složka je zábavná, komiksové vyprávění poutavé, grafická stylizace jednoduše fantastická, prvky spojené s road tripem vtahující, rádiová vysílání přirozená a odvážná, všudypřítomná hrozba správně zneklidňující a touha dozvědět se, o co to tu u všech svatých jde, nezměrná. Je to divná hra, ale funguje, je zábavná a já jsem strašně rád, že se někdo nebojí takhle experimentovat. Tentokrát se to navíc vyplatilo,“ libuje si nad skutečně jedinečným herním mixem Patrik Hajda.

zdroj: Saber Interactive