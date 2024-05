Heading Out – recenze závodního road tripu v neskutečném stylu

31. 5. 2024 18:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Snad každý máme nějakou minulost, která nás leckdy provází naším životem, straší nás ve snech a ať děláme, co děláme, utéct jí nedokážeme. A přesně na takové myšlence je postavená velice originální hra Heading Out.

Popsat ji jedním slovem a někam ji zaškatulkovat jednoduše nejde. Na jedné straně máte vyprávění příběhu naprosto parádní komiksovou formou s vynikajícím dabingem. Na druhé straně tu není nouze o závodění.

Ale ona je tu i třetí strana s lehkým managementem vašich zásob, čtvrtá strana s plánováním cesty napříč Spojenými státy, pátá strana plná voleb a následků, šestá zahrnující roguelike prvky, šestá strana činící ze hry de facto hudbu si vychutnávající zážitek, sedmá stran…

zdroj: Saber Interactive

Musím říct, že jsem se dlouho nesetkal se hrou, která by míchala dohromady tolik žánrů, které by mě ani ve snu nenapadlo spojovat. Tento riskantní podnik se ale studiu Serious Sim záhadným způsobem povedl a výsledkem je velmi poutavá, silně atmosférická a po všech stránkách zábavná hra.

Legenda zvaná Šakal

Jste kdosi, kdo prchá před svými strachy. A to doslova. Ženou se od východního pobřeží USA a jsou vám neustále v patách. Váš cíl je kdesi v západní polovině kontinentu, a tak si volíte různé dálnice křižující spoustu států a sem tam se zastavíte ve větším městě.

V této části nejste řidičem. Koukáte se na mapu Severní Ameriky, sledujete svůj ukazatel následující klikatou čáru na mapě s několika málo bublinami. Můžete přidávat rychlost, ale tím vzroste spotřeba benzínu a v očích policie daného státu si zrovna nepolepšíte.

zdroj: Saber Interactive

Ony bubliny jsou nejrůznějšími událostmi. Někdy je to příběhový úryvek s možností volby. Kupříkladu jste svědky policejní brutality na výrostcích tmavé pleti a je na vás, zda se nebudete vměšovat a pojedete dál, vyzvete policistu na souboj nebo ho zkusíte přesvědčit, pokud máte ve světě dostatečnou reputaci.

Vaše volby jsou adekvátně odměněné, kdy vám může růst či klesat právě reputace, sláva a míra, v jaké vás složky hledají. Jindy si vyděláte či utratíte pár dolarů, opravíte poškozené vozidlo či prostě naberete síly.

Kromě příběhů můžete narazit na rádiová vysílání a vyslechnout si skvělým dabingem namluvené nejrůznější průpovídky, které se často nebojí sociálního i politického komentáře (a v některých se pro sprostá slova či neskrývanou sexualitu opravdu nejde daleko, až to méně otrlejší jedince může zaskočit).

Poslechem za vítězstvím

A v těch zbylých případech budete závodit. Jak budete postupovat Amerikou, poroste váš věhlas a lidé se z rádiových vysílání dozví o tajemném Šakalovi, který prchá před zákonem a uhání maximální rychlostí kdo ví kam.

Někteří z účastníků silničního provozu si to s vámi budou chtít rozdat v závodech a vám se tak naskytne příležitost vyhrát pár dolarů na nákup benzínu, opravu vozu a různých povzbuzováků. Závody jsou tu ale neobyčejné a trochu podobné jste mohli zažít v Gran Turismo 7.

Není tu totiž žádná cílová čára. Místo toho musíte být na první pozici ve chvíli, kdy dohraje písnička. A soundtrack je opravdu skvělý. Stejně jako samotné závody. Jedete po jediné cestě v běžném provozu, nekonečnými nížinami i v ulicích měst, sem tam s možností vzít to zkratkou, což tu nikdo nebere jako podvádění.

zdroj: Saber Interactive

Na ovládání vozu (ideálně na gamepadu) si sice člověk chvíli zvyká, ale nepotrvá dlouho a budete si svou jedinou káru vodit jako dobře vycvičeného hřebce. Ve hře jsou celkem čtyři vozy lehce se lišící svou ovladatelností a volil jsem proto spíše podle vzhledu.

Ona to totiž primárně není závodní hra. Je to příběhová hra s prvky vizuální novely, kde se tu a tam něco řeší za volantem. Občas nejde o adrenalinem naplněný závod, ale poklidnou vyjížďku s uklidňující hudbou, jindy zase unikáte policii, abyste příště kličkovali v hustém provozu a vyhnuli se tak zácpě na silnici.

V každém případě skvělému ježdění, příběhu a hudbě dominuje vizuální prezentace. Hra je černobílá, plná komiksových efektů a s výraznými červenými, občas žlutými a vzácně modrými prvky a patří k těm nejpůsobivějším grafickým stylizacím, s jakými jsem se kdy setkal.

zdroj: Saber Interactive

Tohle je podle mě zástupce, u něhož má opravdu smysl mluvit o vyloženém umění. Neuplynula minuta, kdy bych se hrou přestal kochat, a to nemluvím jen o 3D světě, v němž si zajezdíte. Úchvatné jsou i „stránky“ komiksů vyprávějící příběh a jejich famózní ilustrace. Za tohle si grafické oddělení studia zaslouží ocenění.

Na hraně Need for Speed

Heading Out je vydařený road trip, u kterého jsem si nejedenkrát vzpomněl na film Need for Speed, s nímž až překvapivě přesně sdílí svou základní premisu – vyvolený jezdec, kterého nikdo neporazí, uhání přes kontinent, zatímco celé jeho počínání dokumentuje moderátor rádia.

Film nestál za moc (ale auta a honičky měl parádní!), ale ve hře to funguje skvěle, dodává jí to na atmosféře a častokrát jsem se cítil jako celebrita, které všichni fandí, ale která zklame. Pokud se vám totiž povede dojet do cíle a utkat se s největším závodníkem všech dob, jehož poražení je vaším ultimátním cílem…

Zemřete. Vzpomínáte, jak jsem říkal, že je to roguelike? Myslel jsme to vážně. Pořád dokola se vám tu opakuje snaha vyhrát nad smrtí, ale hra má několik aktů, které je potřeba odehrát, než se její zápletka může konečně rozmotat.

A to se bavíme o úspěšném dokončením aktu, kdy sice jakoby prohrajete, ale hra se posune kupředu. Pokud ale svého cíle nedosáhnete, protože vám dojde benzín, protože vlivem mikrospánku prospíte den nebo jen prostě málo spěcháte, váš strach vás dožene a celé snažení ukončí předčasně.

V takovém případě vám nezbývá než celý akt opakovat. A protože může trvat od zhruba 30 do klidně 60 a víc minut, není to zrovna malá ztráta (hru dohrajete za nižší jednotky hodin podle toho, jak moc budete umírat). Hra je ale ve svém základním nastavení poměrně vstřícná.

zdroj: Saber Interactive

Pokud máte nějakou zkušenost se závodními hrami, prohrávat spíš nebudete a pokud si nevypnete zobrazování důsledků vašich voleb, tak se nebudete rozhodovat na základě pocitu, ale jasně daných hodnot (pro větší roleplay si zobrazování určitě vypněte).

O jedné věci jsem naprosto přesvědčený – Heading Out rozhodně nebude hra pro každého a vlastně pořádně nevím, na jaký typ hráče s ní vývojáři cílili. Není to vyloženě závodní hra, ale bez závodění se v ní neobejdete a závody si nemůžete jen tak restartovat, místo toho musíte opakovat celý akt. Řešíte tu trasu po mapě a nakládání se zdroji, to vše při poslechu hudby, podcastů a malých i velkých příběhů.

Prostě opravdu prapodivný mix, který mě osobně velmi sednul. Hra mě dostala do kolen svou stylizací, příklonem k hudbě, přirozeností rádiového vyprávění, a hlavně svou road tripovou složkou. Pokud rádi zkoušíte nové vody a nebojíte se odvážných experimentů, hře Heading Out byste měli dát šanci.