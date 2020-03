Je libo partičku Gwentu? Mod pro Zaklínače 3 vás nechá karbanit místo soubojů

- Oznámení Autor: Aleš Smutný

Netflix si mne ruce a k plánovaným X řadám seriálu Zaklínač si připravuje i animovaný film, který ponese název Witcher: Nightmare of the Wolf. Ano, víme, že dnes je problém otevřít jogurt, aby na vás nevyskočil Geralt nebo Marigold zpívající „Toss a Coin to Your Witcher". Jenže to už vyplývá z toho, když je nějaký seriál úspěšný (a když je založený na knize, na které je založena veleúspěšná hra).