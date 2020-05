Jakou hru bychom si s sebou vzali do hrobu

PC MAC Linux

Jakou hru byste si vzali do hrobu? Tedy, nemyslíme teď lehce nepříjemnou situaci, kdy vás někdo pohřbí zaživa, to byste asi na hraní neměli myšlenky. Místo toho optimisticky předpokládáme, že se po smrti objevíme na místě, kde strávíme nekonečně dlouhou dobu a kde bude počítač s jedinou nainstalovanou hrou. Která by to byla?

Patrik Hajda: Governor of Poker

Jenom jednu hru? To není nebe, ale peklo! Obzvlášť pro mě, hráče preferujícího šířku záběru před hloubkovým dobýváním jediného titulu (málokterá hra, kterou vyloženě nerecenzuju, mě u sebe dokáže udržet až do konce).

Rozhodně to chce hru bez příběhu, bez brzkého konce. Napadá mě SnowRunner, ale to možná jenom proto, že je aktuální. Na druhou stranu, kdyby i po smrti existovali moddeři, byla by to moje jasná volba, protože pak by šlo o nevyčerpatelnou studnici poklidného a uspokojivého ježdění s těžkou technikou těžkým terénem.

Ale kdyby se náhodou moddeři v posmrtném životě nevyskytovali, chtěl bych jako jedinou možnou nainstalovanou hru Governor of Poker. Poker považuju za jednu z nejlepších karetních her na světě, ovšem když se nehraje o peníze, chybí jí ta nejdůležitější složka – hazard a s ním spojený adrenalin. Ale této mobilní hře se to i tak podařilo díky manažerské části, ve které má smysl vydělávat peníze, skupovat nemovitosti a vydělávat na jejich pronájmu.

Navíc je Governor of Poker designovaný pro jednoho hráče, takže bych na té druhé straně nemusel řešit internet a shánět hráče se stejnou zálibou. Poker se mi snad nikdy nezají, obzvlášť s touto herní nadstavbou (a lehoulinkým příběhem). A po smrti budu mít jistě spoustu času se v něm pořádně zlepšit.

Adam Homola: Tetris

Napadá mě asi milion her, ale když si uvědomím, že bych měl hrát kteroukoliv z nich pořád dokolečka dokola, asi bych u žádné dlouho nevydržel. Proto bych volil raději něco nadčasového, jednoduchého, ale dokonale znovuhratelného.

A nenapadá mě nic lepšího než Tetris. Triviální, ale geniální koncept, který se prostě jen tak neohraje. Ideální by bylo mít víc verzí Tetrisu v jednom, ale asi bych neměl problém spokojit se i se standardní, klasickou verzí.

Postupné eliminování padajících kostiček je uspokojivé dodnes a pořád je zajímavé sledovat, co se s tím dá všechno dělat. Viz například parádně vymyšlený battle royale v podobě povedeného Tetris 99. Neskutečně zábavný je ve dvou i Tetris Battle Gaiden, ale to bych musel mít k ruce parťáka. Kdybych na to byl sám, stačil by mi bohatě klasický Tetris.

Vašek Pecháček: Dwarf Fortress

Mám si vybrat hru, která by mě měla zabavit na delší část nekonečna? Co třeba hra, u které mi bude pár desítek let trvat, než se ji vůbec naučím? Dwarf Fortress je megalomanská simulace fantasy světa, která je schopná po každém spuštění vygenerovat úplně nový svět se svou vlastní historií, mytologií a samozřejmě trpasličími pevnostmi, které jedna po druhé mizí pod záplavou goblinů.

Měl bych navíc celou věčnost na to, vyzkoušet nejrůznější tilesety, abych nemusel hrát v ASCII, a nesmírně dedikovaní vývojáři hru neustále masivně updatují, takže pokud bych v nebíčku mohl stahovat nový obsah, bylo by mi asi dost dobře a ani bych k tomu nepotřeboval andělské chóry.

Jen by ten nebeský počítač musel být hodně nabušený, abych si mohl dovolit nastavit co nejmasivnější světy a v nich stavět gigantické pevnosti o tisících trpaslíků. Ale žádnou šunku bych nečekal. Nemyslím si, že Ježíš paří Fortnite na nízké detaily.

Alžběta Trojanová: Candy Crush

Já mám ráda, když moje hry na konzole mají konec. Začnu je hrát, pak skončím, odložím a maximálně se k nim vrátím po pár letech. To není zrovna to, co bych si představovala jako ideál do hrobu. A je jedno, jak moc mám Zaklínače ráda!

U hry, co bych si měla vzít na věčnost, bych tak šla podobnou cestou, jakou se vydal Adam. Nadčasové, věčně zábavné, co se nikdy neomrzí. Pro mě je to Bejeweled – nebo jeho sprostá vykrádačka Candy Crush.

Candy Crush je lepší v tom, že má spoustu nových a zajímavých mechanik. Musím ale počítat s tím, že King.com nepotřebuje vydělávat i na mrtvých duších, a hra mě tak neobtěžuje věčnými reklamami. A kdyby ano, tak je tu ještě Threes nebo naprosto relaxační Disco Zoo.

Když nad tím tak přemýšlím, hra na věčnost je pro mě zhruba to samé, co většinou hraju, když mám před sebou zaoceánský let letadlem. Vzhledem k tomu, že létání vůbec nemám ráda a v 90 % případů jsem přesvědčená, že tohle jsou moje poslední minuty na světě, to vlastně dává smysl.

Hra, kterou jsem dohrál jen jednou a přiznávám, že některé části s návodem, protože jsem prostě neměl mentální sílu na to, kreslit si mapu podzemí a teleportů. Rozehrával jsem ji ale asi pětkrát a doteď je to pro mě jedno z největších a nejúžasnějších RPG všech dob.

Systém povolání je geniální. Z prvotních základních se postupně propracovávat k zabijáckým buildům, kdy můj ninja v půlce z milionu útoků zkameňoval nepřátele a mnich vždycky zůstal stát jako poslední, protože: „Can’t touch this!“

K tomu otevřenost světa, kde můžete jít po vyšlapané cestičce nebo najít cestu až ke Godzille, to vše nahrává masivní znovuhratelnosti. Trocha toho roleplaye v jednotlivých frakcích a následné rozhodování, zda nakonec vůdce frakce zabijete kvůli zkušenostem a lootu… No a až projedu celou hru natřikrát s různými buildy, můžu zkoušet jednomužné buildy. Prostě, tohle je moje hra na věčnost.

Navíc počítám s tím, že pokud mají v Očistci (nebo kam se to dostanu) počítače, nejspíš to budou nějaké 486, abyste se vykoupili utrpením, a ty Wizardry VII krásně utáhnou. Ha!

Honza Slavík: RimWorld

Kdo dřív přijde, ten dřív mele! Respektive píše o své hře na věčnost. Pod Vaškovu Dwarf Fortress bych se okamžitě podepsal, ale když už si ji vyhmátl jako první, nebudeme mlátit tu samou slámu dvakrát. Naštěstí totiž existuje hra velmi podobného ražení, RimWorld.

Má prakticky nekonečný příběh, protože vzniká sám od sebe a vy jako dohližitelé nad situací nevíte, jestli se máte dřív radovat z událostí, strachovat se o zdeprimovaného kapitána, kterému zahynul nejlepší přítel, nebo se radši dál věnovat požárnímu bloku, protože oheň si v lese nevybírá a bylo by pak všechno jedno.

A kdyby se nesmírně bohatá přehršel možností a situací originálu začala vyčerpávat, dá se sáhnout po jednom z široké plejády modů, co vám hru převedou do středověku, do pravěku a do kýho výra ještě věku, kde může celá taškařice začít nanovo.

Jasně, nakonec přestane bavit i RimWorld, ale ona věčnost s jakoukoliv jednou hrou by z principu věci nemohla proběhnout dobře. Ovšem vzhledem k tomu, že bez sebemenších pochyb přijdu do pekla, není se čemu divit. Proto si ostatně taky nevybírám žádnou onlinovku, ačkoliv to bývají hry, co vydrží nejdéle. Hrát Black Desert Online na Luciferově dial-upu, to by bylo teprve inferno.