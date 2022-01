Jaké hry vyjdou v lednu?

4. 1. 2022 16:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Začátek roku bývá, co se týče herních vydání, obvykle dost suchý. Tenhle rok je ale výjimkou – tedy alespoň pokud jste počítačoví hráči nebo pokud máte kliku a vlastníte PlayStation 5.

První týden si všichni léčí kocovinu z novoročních oslav, a tak se jako obvykle nic moc neděje, ale hned od toho druhého se dočkáme vydání fantastického rebootu God of War na PC, který si od nás v roce 2018 odnesl 10/10. Týden nato nás čeká tahové RPG Expeditions: Rome a závěr měsíce se nese ve znamení remasterovaného Uncharted 4: A Thief’s End a Uncharted: The Lost Legacy, které se dočkají vylepšení pro PS5.

Monster Hunter Rise vyšel loni pro Switch a Patrik mu tehdy v recenzi uštědřil 7/10, především protože ve hře chybělo stopování monster, jinak si ale hru pochvaloval. PC verze, která nás čeká v půlce ledna, bude obsahovat podporu 4K rozlišení a širokoúhlých obrazovek, vyšší FPS, ostřejší textury a samozřejmě možnost hrát hru s myší a klávesnicí.

zdroj: Capcom

Naopak z PC na Switch se podívá Astroneer, sandboxové vesmírné dobrodružství, které potěší fandy No Man’s Sky nebo Subnauticy. Během budování své základny či prozkoumávání tajuplných koutů sluneční soustavy můžete spolupracovat až se třemi dalšími hráči v rámci online kooperace.

zdroj: Archiv

Ještě před víkendem na naše počítače dorazí fantastický God of War, který vyšel v 2018 na PlayStation 4. Hra doteď sedí na krásných 94 % na Metacriticu a byla by rozhodně škoda si ji nechat utéct. Dobrodružství ze světa severských mýtů nabízí v rámci PC verze podporu 4K, tunu různých grafických nastavení, ale třeba i odemknuté snímky za sekundu. Nechybí podpora ovladačů DualSense a klávesnice s myší.

zdroj: Sony Santa Monica

Milovníky antického Říma jistě potěší druhá půlka ledna, kdy vychází Expeditions: Rome. Tohle tahové RPG, kde se ujmete velení římské legie a mezi klábosením a politikařením budete bojovat napříč kontinenty, je podstatně ambicióznější hrou než její předchůdce Expeditions: Viking. Jestli chcete sami okusit hru před koupí, můžete si stále ještě vyzkoušet demo zdarma.

zdroj: THQ Nordic

20.1. Rainbow Six Extraction (PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Stadia)

Poslední dobou vychází kooperativní střílečky jak na běžícím pásu, Ubisoft tak nemohl nepřijít s vlastní verzí. V Rainbow Six Extraction musí jeden až tři hráči společně bojovat proti parazitickým potvorám z vesmíru. Nechybí 18 operátorů s unikátními vlastnostmi, 12 různých map ani řada druhů mimozemských nepřátel. Spolupráce a taktizování bude údajně zásadní, tak uvidíme, jak se to Ubisoftu povede.

zdroj: Ubisoft

Fanoušci Pokémonů mají jistě už zakroužkovaný konec měsíce. To totiž vychází Pokémon Legends: Arceus, které nově nabralo směr víc k RPG. Hra vypadá jako takový mix Pokémon Sword and Shield a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, což nezní vůbec špatně. Těšte se na otevřený svět a řadu aktivit a samozřejmě i na staré dobré pokémony.

zdroj: Nintendo

28. 1. Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5)

PlayStation 5 se koncem měsíce dočká balíčku Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Ten bude obsahovat grafická vylepšení, ale třeba i podporu 4K. A pokud vám nebude vadit hrát ve Full HD, tak se těšte rovnou na 120 FPS. Cena za upgrade pro původní majitele verzí pro PS4 je 10 dolarů pro obě hry. Později během letošního roku by se měli dočkat i majitelé PC, kdy přesně, si ale Sony zatím nechává pro sebe.

zdroj: Sony