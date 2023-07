Jaké hry vyjdou v červenci?

3. 7. 2023 16:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Červnovým šampionem byl návrat legendárního akčního RPG Diablo IV a i v červenci se můžete těšit na návrat kultovní značky z devadesátých let. Po více než dvaceti letech totiž vychází taktická tahová strategie Jagged Alliance 3 (raději záměrně děláme, že po druhém díle již žádné další neexistují).

Pokud ale tahovky nejsou zrovna vaším osvěžujícím letním drinkem, třeba nepohrdnete roztomilými Pikmin 4, či naopak kooperativním RPG Remnant 2. Příjemně překvapit může i návrat studia Telltale v první epizodě space opery The Expanse. Tak se pojďme podívat, co všechno nám přichystá první prázdninový měsíc!

Pokračování úspěšné adventury sleduje novou hrdinku pět let po událostech prvního dílu, když se vrací do domovského pobřežního městečka. Jenže to je doslova přikryto elektromagnetickou peřinou tajemství. Stejně jako v prvním díle budete čelit náročným rozhodnutím ve větvených rozhovorech. Novinkou bude vysílačka, díky které budete moct konverzace s vybranými postavami zahajovat vy, kdykoliv a kdekoliv.

zdroj: Night School Studio

14. 7. Exoprimal (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Jak to vypadá, když z nebe prší dinosauři a masakrují je vojáci v nabušených mecha exoskeletech? To ukáže nápaditá akce Exoprimal. Tedy nápaditá alespoň na papíře. Už jste si totiž u nás mohli přečíst dojmy z hraní od Honzy Slavíka, který je k novému titulu od Capcomu spíše skeptický. Tak uvidíme, jak to nakonec celé dopadne.

zdroj: Youtube / Capcom

Červencový černý kůň je pokračování legendárního Jagged Alliance 3. A tady se opravdu může stát cokoliv: Ze hry se může stát neúnosná parodie, nebo naprostá pecka a úctyhodný pokračovatel kultovní devadesátkové strategie. Vždyť tolik pokusů o vzkříšení taktické tahovky se žoldáky dopadlo katastrofou. Držíme palce, aby Jagged Alliance 3 byl trefou přímo doprostřed terče!

zdroj: Haemimont Games

Konzole Nintenda zrovna real-time strategiemi nepřetékají, a proto může být Pikmin 4 jedinečnou příležitostí, jak potrápit mozkové buňky a zároveň se u toho dojímat nad roztomilými postavičkami pikminů. Vůbec poprvé v sérii si budete moci vytvořit vlastní hratelnou postavu.

zdroj: Nintendo

25. 7. Remnant 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Pokračování kooperativní střílečky Remnant: From the Ashes vás opět vyšle vstříc nebezpečí a odporným monstrům v až třech hráčích. Překvapení skrývá procedurálně generovaný svět, který zaručí, že každý průchod bude trochu jiný, a to včetně nepřátel, NPC, bossů i zbraní. Remnant 2 má být zkrátka ve všem lepší než předchůdce.

zdroj: Gunfire Games

Ratchet & Clank rozšíří stále rostoucí seznam playstationových značek, které dorazí i na počítače. A že jde o skákačku, kterou byste i přes pohádkovou stylizaci rozhodně neměli minout! Stále jde o jeden ze zásadních titulů ze začátku života PS5, který naplno ukazoval možnosti nové konzole a Pavel před dvěma lety v recenzi nové dobrodružství Ratcheta a Clanka ohodnotil číslem nejvyšším.

zdroj: vlastní video redakce

27. 7. The Expanse: A Telltale Series Episode 1 (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

Znovuzrozené adventurní studio Telltale bude obhajovat své místo ve vesmíru v brilantním sci-fi Expanze. Vesmírná opera, ve které nejde o nic jiného než samotnou existenci lidského pokolení, bude vycházet epizodicky, a jak je pro studio zvykem, vývoj příběhu a osudy postav budou opět záviset čistě na vašich rozhodnutích.

zdroj: Telltale Games

31. 7. F1 Manager 2023 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Pokud vás lákají závody monopostů, ale spíše než klaustrofobický kokpit a propocený overal vám sedne klimatizovaná kancelář a drahý oblek, F1 Manager 23 může být něco pro vás. Ve vedení jedné z deseti soutěžních stájí letošního šampionátu se pokusíte dostat svůj tým k poháru konstruktérů i jezdců.

zdroj: Frontier Developments