Co chceme od nových konzolí (a co nám vadí na těch současných)

Nová generace konzolí už je v podstatě za dveřmi. Pokud všechno půjde podle plánu (respektive pokud všechny plány neroztrhá epidemie koronaviru), už letos na Vánoce se pod stromečky budou vyjímat krásné nové stroje od Sony a Microsoftu. Leccos o nich už víme, na leccos se těšíme, ale přesto jsme dali dohromady seznam našich nejvroucnějších přání. Třeba se jimi Američané či Japonci ještě stihnou inspirovat.

Adam Homola: Instantní responzivnost

Moc dobře vím, co mě na stávajících konzolích štve: čekání. Pořád na něco čekám, pořád něco trvá příliš dlouho. A ano, právě na to by se měly podle prvních informací obě nové konzole zaměřit.

SSDčka zní zajímavě, ale popravdě mi jako opravdová budoucnost zní Stadia. Ne ta, která je venku teď. Ta hraničí se směšně nedodělanou pre-alpha verzí. Mám namysli tu, kterou nám Google slibuje. Uvidím trailer na YouTube, kliknu a během pár vteřin jsem ve hře. Někdo mi pošle odkaz, kliknu, během pár vteřin jsem ve hře.

Dobře, tohle od nové generace konzolí asi čekat nemůžu, tohle mi (snad) dodá do několika let Google. Dokážu si ale představit, že například taková absence patchování by mohla být na nové generaci nějakým způsobem reálná. Zapnout po nějaké době PlayStation a stahovat desítky GB dat (navíc z často pomalého PSN) a k tomu ještě nový firmware, mě dokáže slušně otrávit.

Nevím, jak by to měli pánové architekti udělat, ale kdyby se můj budoucí PlayStation 5 choval instantně, byl bych spokojený. Žádné čekání na stažení patche. Žádné dlouhé loadingy trvající desítky vteřin či jednotky minut. Žádný pomalý interface v menu. Chtěl bych zapnout konzoli a do několika vteřin hrát. Vlastně bych chtěl, aby byly nové konzole tak instantní a tak responzivní jako aplikace na těch nejlepších telefonech, kde to sviští neskutečným způsobem.

Patrik Hajda: Větší disk a okamžitý snímek obrazovky

Když pominu případné streamování her, současná velikost pevných disků přestává stačit. Doma mám PS4 Pro s velikostí disku 1 TB, což v dnešní době postačí sotva na deset her. Někoho to vůbec netrápí, ale já nejsem hráčem, který by se neustále věnoval jen jedné hře.

Rád své zážitky měním. Tu chci trochu pokročit s Kingdom Come, tu s Death Stranding, mezitím bych si rád zazávodil v Need for Speed Heat, zahrál si poker v Red Dead Redemption II, dal si v koopu Viktora Vrana či jednu z LEGO her a než se naděju, disk je plný a já přemýšlím, co ze zážitků obětovat. A já nechci nic obětovat, když vím, že po čase na tu hru zase dostanu chuť a ona tam nebude a než se stáhne, tak mě chuť dost možná přejde.

S tím, jak jsou hry měsíc od měsíce větší a už přesahují stovku giga, je pro lidi, jako jsem já, nezbytné dopřát nám víc základního místa. Pamatuji si, když jsem neměl nejmenší tušení, jak zaplnit 1 TB. Dnes nemám nejmenší tušení, jak se jeho plnosti vyvarovat. Doufám, že mě výrobci konzolí nebudou nutit obětovávat ještě víc nainstalovaných her.

A jako recenzent trpím na současném PlayStationu ještě jednou zdánlivou prkotinou: típáním obrázků. Proč se ikona a zvukové znamení o pořízení snímku ozve až pět vteřin po stisknutí příslušného tlačítka? Trpím neustálou obavou z toho, že se nezachytává perfektní moment, ale až něco nezajímavého pár vteřin po něm. Je to detail, který mě ale dovádí k šílenství.

Aleš Smutný: Zpětná kompatibilita a kompletní vybavenost multimediálních aplikací

Ačkoliv je zpětná kompatibilita de facto potvrzená, pořád neznáme její detaily a já bych opravdu, opravdu uvítal plnou zpětnou kompatibilitu. Časy se mění, konzole vám prostě nemůžou zakázat hrát sbírku her, kterou jste shromáždili na svých stále dostačujících strojích, a omezit vás na tituly pro nové konzole. Tohle platí hlavně pro Sony, která bude sázet velké a důležité tituly i pár měsíců před vydáním PS5.

Navíc jsem drzý a nenažraný spotřebitel a chci zpětnou kompatibilitu bez háčků v podobě poplatků a podobně. Prostě chci vzít disk Zaklínače 3 a spustit ho i v PS5.

Druhou věcí, která hodně rozhodne o tom, kdy PS5 kompletně nahradí v poličce PS4 Pro, je vybavenost aplikacemi. Zásadně kupuji „hloupé“ televize, a tak mám z PS4 multimediální centrum a využívám tam Netflix, Amazon Prime, HBO Go… a docela výrazně mi chybí UFC Fight Pass, který sice má Xbox One, ale v naprosto otřesné podobě (což je spíš chyba na straně UFC). Takže můj minimální požadavek je mít všechny důležité streamovací služby a pak třeba přidat ten Fight Pass.

Jirka Svák: Vyšší snímková frekvence a dostupná VRR

Nazvěte to třeba rozežraností PC hráče, ale 30 FPS s občasnými pády na úroveň kinofilmu (24 snímků za sekundu) nepovažuji za plynulou hru. Bohužel, taková je momentální realita na PS4 a Xboxu One, zvláště pak u velkých titulů jako Red Dead Redemption II, Star Wars Jedi: Fallen Order nebo Assassin’s Creed Odyssey. A bohužel se obávám, že i přes proklamovanou podporu 120 FPS v nové generaci dají tvůrci her ve většině případů stejně přednost hezčímu vizuálu a jemnějšímu rozlišení.

Proto je důležité, aby momentální laťku „cílových 30 FPS“ vývojáři posunuli na 60 FPS. Tím bychom se i s dropy dostali alespoň na minimálních 40–50 FPS. A s tím už se spokojí i člověk odkojený na PC, zvláště, pokud se k tomu přidá ještě podpora variabilní obnovovací frekvence (zkratka VRR, v PC světě známá pod obchodními značkami Free Sync nebo G-Sync).

VRR je technologie, která zajišťuje synchronizaci obnovovací frekvenci displeje (která je jinak fixní: 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz atp.) s výstupem grafického čipu, který je velmi kolísavý (FPS). Tím se zbavuje některých negativních jevů, které kvůli nesouladu těchto dvou metrik vznikají – trhání a zvýšený input lag. Jakmile VRR funguje, nepocítíte tolik propad plynulosti hry. Pro konzole ideální věc.

Podporu této technologie už má v aktuální generaci Xbox a plánuje ji udržet i nadále, u PlayStationu nemáme zatím konkrétní informace. Obě konzole by ale měly využívat služeb modernějšího rozhraní HDMI 2.1, kde se s touto technologií standardně počítá.

Pro svou funkčnost nicméně VRR vyžaduje podporu i na straně displeje, tak snad se s nástupem nové generace začnou výrobci předhánět, kdo na trh dostane adekvátně vybavenou herní televizi za co nejvýhodnější cenu. Prozatím to tak moc nevypadá.

Vašek Pecháček: Gamepad s větší výdrží

Budu zde hovořit o PlayStationu, protože moje zkušenosti s touto generací konzolí jsou spojené primárně s PS4. Dualshock mi vyhovuje téměř vším kromě faktu, že toho málo vydrží. A to hned dvojím způsobem.

Byl bych raději, kdyby ovladač vydržel déle nabitý, než se začne hlasitě dožadovat připojení ke konzoli drátem. Způsob, jakým mám konzoli zapojenou, znamená, že hraní přes drát je nešikovné a vybitý ovladač v podstatě znamená, že si musím dát na chvíli pauzu nebo před televizí nepohodlně postávat.

A taky bych ocenil, kdyby se zvýšila fyzická výdrž ovladače. Vyměnil jsem už pár gamepadů a u všech se postupně začala promačkávat a zasekávat tlačítka, bříška analogových páček se odřela a tak dále. Možná je to nevyhnutelný důsledek častého paření, ale od tak drahého příslušenství bych přece jen očekával trochu větší odolnost.

Šárka Tmějová: Rychlejší disk a stahování

Asi to všichni známe – přinesete si domů nějakou čerstvou pecku, nemůžete se dočkat, až dojede instalace a konečně si budete moct zahrát to, o čem všichni mluví… Jen abyste zjistili, že si hra bude stahovat ještě 30GB update. A doma můžete mít internet rychlý, jak chcete, ale minimálně v případě PSN se stahování ší-le-ně tááááhne, takže i když jste si teda dali tu práci a koupili fyzickou kopii, máte smůlu. O celých 120 GB Red Dead Redemption II nemluvě. Jasně že spousta updatů se stahuje na pozadí, ale když se na něco těšíte, ubíhají procenta stažených dat o to pomaleji.

Ruku v ruce s tím jde i rychlost (pomalost?) načítání, která je na konzolích na rok 2020 tristní, zvlášť když jsem z PC navyklá na bleskové SSD. To naštěstí přislíbilo jak Sony, tak Microsoft, takže si snad při každém spouštění a přechodu do větších lokací už nebudu muset dělat nucenou pauzu na kafe. Kdo někdy zapáleně hrál třeba nějakou stealthovou pasáž a jednu pozici loadoval desetkrát, nejspíš tuší, o čem mluvím.