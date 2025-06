Červnové recenze na Games.cz: Všichni jsou už na pláži!

30. 6. 2025 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

I červen přinesl pestrou paletu herních zážitků, ačkoli nešlo zrovna o měsíc plný blockbusterů, druhý díl Kodžimovy akční adventury s propojováním světa nedostatek jiných AAA her vcelku vynahradil. F1 25 mezitím pokračuje v tradici realističtějších závodních her, zatímco Mario Kart World přináší svěží vítr do světa arkádových závodů. Na druhé straně spektra hodnocení stojí tituly jako Nintendo Switch 2 Welcome Tour, které se snažilo zaujmout milovníky vzdělávání, ale přece jen mělo být ke konzoli spíš zdarma.

„F1 25 je důstojnou evolucí, které posouvá zážitek z virtuálních formulí opět o kus dál. Hra těží z vyvážené kombinace přístupnosti pro nováčky i hloubky pro zkušené fanoušky a nabízí autentický pocit ze závodění i z týmového vedení. Jízdní model je pokročilejší, My Team robustnější a atmosféra závodů vynikající. Zásadní slabiny hra nemá, ale absence výrazných technických inovací, jen lehce vylepšená grafika a stále nevyřešené drobné chybky v AI či prezentaci ukazují, že jde spíše o „lepší“ než „revoluční“ ročník. I tak jde ale o špičku mezi závodními hrami,“ uznale kývá ve své recenzi Jakub Malchárek.

zdroj: Electronic Arts

„Nintendo Switch 2 Welcome Tour je spíš školení než hra. Místo zábavného představení nové konzole nabízí prezentace, kvízy a zbytečně natažený obsah, který působí jako firemní e-learning. I když technické detaily místy zaujmou a pár miniher krátce pobaví, celek selhává ve své nejdůležitější roli – nadchnout hráče pro novou generaci Switche. Mělo to být zdarma. A mělo to být kratší, svižnější a hlavně zábavnější,“ soudí v recenzi tutoriálu ke Switchi 2 Jakub Malchárek.

zdroj: Nintendo

„Mario Kart World je triumfální návrat arkádových závodů, který kombinuje přístupnost s hloubkou, chaos s kontrolou a zábavu s výzvou. Otevřený svět, nové herní režimy a skvělá technická stránka dělají z tohoto dílu nejen důstojného nástupce, ale i možná nejlepší Mario Kart všech dob,“ chválí Jakub Malchárek.

zdroj: Nintendo

„Skvěle zvládnutý sci-fi psychologický thriller filozofující nad otázkou, jak jediné rozhodnutí změní váš život. Dialogy časem tvoří hlavní herní náplň, přesto má i solidní managment základny. Nejslabší část představuje samotný pohyb po planetě, kde nemáte příliš volnosti. Přesto se jedná o silný a zábavný zážitek, který díky větvení jednotlivých příběhů budete chtít prožít víc než jednou,“ píše ve své recenzi Michal Krupička.

zdroj: 11 Bit Studios

„První multiplayerová akce od Remedy je rozpačitým krokem do neznáma. Bizarní svět říznutý paranormálnem má stále spoustu povedených nápadů, ale trochu fádní akční stránka a brzká repetitovnost podpořená nedostatečným množstvím obsahu ji tahá dolů. Fanoušky Controlu potěší různá pomrknutí, ostatní ji vyzkouší, chvíli se zabaví, a záhy odloží,“ krčí rameny Ondřej Partl.

zdroj: Remedy

„Spirit of the North 2 okouzlí vizuálem a snovou atmosférou, ale v otevřeném světě ztrácí tempo i šarm. Hratelnost je repetitivní, hádanky jednoduché a technické chyby rušivé. Milovníci meditativních her si ale i tak přijdou na své. Někdy je však méně opravdu více,“ shrnuje ve své recenzi Šárka Tmějová.

zdroj: Infuse Studio

„Splitgate 2 se pokusila postavit na vlastní nohy, ale ještě trochu vrávorá. Chybí herní módy, hodnocené zápasy a větší rozmanitost map. Už teď ale servíruje zábavnou střílečku, kde je radost v rychlém tempu kosit oponenty a taktizovat díky portálům. Bude ještě nějakou dobu trvat, než si hra najde vlastní identitu, ale samotný základ hratelnosti zvládá výborně,“ říká ve své recenzi Michal Krupička.

zdroj: 1047 Games

„Death Stranding 2 je sebevědomým pokračováním - stále podivným a poetickým, ale přístupnějším, srozumitelnějším a se zábavnější hratelností. Kodžimův rukopis je všudypřítomný, ale tentokrát méně samoúčelný. Technicky exceluje a nabízí i výrazný posun v boji a designu světa. Nehodí se pro každého, ale pro cílové publikum je to skoro dokonalý zážitek,“ dává pověstný palec nahoru Šárka Tmějová.

zdroj: Kojima Productions

„Vydařená akce, která by potřebovala občas trochu zeštíhlit a uhladit, ale většinu času umí kvalitně zabavit. Počítačová verze je v nejlepším pořádku, zájemci nemusí váhat,“ doporučuje ve své recenzi Jan Slavík.

zdroj: Shift Up