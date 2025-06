Spirit of the North 2 – recenze pokračování liščího dobrodružství

19. 6. 2025 18:00 | Recenze | autor: Šárka Tmějová

Po více než čtyřech letech od vydání původního Spirit of the North se strážkyně dálného severu vrací. Zatímco první díl okouzlil svou minimalistickou krásou, tichým vyprávěním a zenovou hratelností, Spirit of the North 2 se rozhodl jít ambicióznější cestou s otevřenějším světem. Není v něm nouze o momenty, které vám vezmou dech. V jiných chvílích ale liščí putování naopak ztrácí dech vlastní.

Magickým světem beze slov

Spirit of the North 2 se odehrává v pradávném, zpustošeném světě inspirovaném severskou mytologií. Opět se v něm ujímáte lišky se svítícím ocáskem, která se ocitla daleko od původního domova, tentokrát se ale na pouť nevydává sama. Doprovází ji moudrý havran, průvodce na cestě za osvobozením strážců země ze spárů temného šamana jménem Grimnir. Zatímco první díl vsadil na absolutní ticho a tajemno, pokračování přináší o něco strukturovanější příběh. Stále však beze slov, dialogů či přímého vysvětlování.

zdroj: Infuse Studio

Vyprávění skrze prostředí, nalezené svitky a runové záznamy funguje jako malebná mozaika. Pokud si rádi skládáte své příběhy po kouskách, budete spokojení, ale odpůrci poetického, snového vyprávění nejspíš zůstanou poněkud zmatení i po závěrečných titulcích. Jestli se tedy do podobné záležitosti vůbec pustí.

Meditace, která občas skřípe

Spirit of the North 2 opustilo lineární šablonu prvního dílu a přechází do otevřeného světa, kde můžete volně prozkoumávat rozlehlou krajinu, sbírat spirituální světélka, řešit environmentální hádanky a posilovat své schopnosti v jednoduchém stromu schopností. Na papíře vlastně klasika.

Jenže ústřední mechanismus sbírání světélek nutných k postupu do dalších oblastí působí spíše jako nucená práce než zábava. Svět je sice rozsáhlý, ale často prázdný a málo podnětný. Spousta míst si je podobná jako vejce vejci a působí velmi zaměnitelně, aniž by vám zavdaly moc záminek k prozkoumávání. Pokud vás zpočátku zláká vizuální pestrost prostředí, časem se místo meditativního zenu dostaví únava z rutinního hledání dalších světelných bytůstek jen proto, abyste mohli otevřít další dungeon.

zdroj: Foto: Infuse Studio

Hádanky sice obohacují jinak zdlouhavý průzkum, ale u většiny z nich nemusíte nad řešením přemýšlet déle než pár sekund. V kombinaci s nutností častých návratů na už navštívená místa a velmi pomalým tempem jsem se už zhruba v polovině z nějakých dvaceti hodin přistihla, že se docela nudím. Respektive, hrou se dá prosvištět i výrazně rychleji, když víte, kam jít, k čemuž ovšem nedostanete moc nápověd.

Na rozdíl od svého předchůdce přináší dvojka také lehké akční prvky v podobě soubojů. Ty vesměs kombinují zmíněné hádanky a akci, kdy musíte odhalit slabiny nepřítele a využít liščí schopnosti k jejich překonání. Zní to jako vítané osvěžení nekonečného průzkumu, jenže to by umělá inteligence nepřátel nesměla být rozbitá až běda. Někteří na mě zkrátka v určité fázi přestali útočit, jenže vítězství nad částí nepřátel vyžadovalo právě reakci na útok, takže jsem celý, relativně dlouhý souboj musela začínat odznova.

Audiovizuální balzám na duši

V audiovizuálním zpracování ale Spirit of the North 2 stále exceluje. Díky Unreal Enginu 5 kouzlí nádherné krajinky, od zasněžených hor přes lesy zalité zlatým světlem po zářící ruiny dávných civilizací. Každá oblast má svou jedinečnou atmosféru a styl, škoda jen, že se větší péče a množství detailů nedostalo i jednotlivým lokacím.

zdroj: Infuse Studio

Hudební doprovod umí být stejně minimalistický jako úderný. Tichá, ambientní stopa nenásilně doprovází průchod krajinou, zatímco v napínavějších pasážích zajímavě graduje. Zvukový design i hra s hudební dynamikou je velmi povedená, jenže zvuk občas vypadne a odmítá se vrátit i po kompletním restartu.

Ačkoli vývojáři slibují opravy, množství bugů mi zážitek ze Spirit of the North 2 kazilo i víc než měsíc po vydání. Kromě výše zmíněných problémů se mi občas stávalo, že jsem narážela na neviditelné zdi a doskakující textury, jednou se k problémům se zvukem přidaly ještě potíže s osvětlením. V předtím adekvátně nasvícené jeskyni najednou nebylo vidět na krok a absolvovat už tak otravný souboj poslepu rozhodně nebylo záživné ani oddechové.

zdroj: Foto: Infuse Studio

Více neznamená vždy lépe

Spirit of the North 2 se pokusilo roztáhnout kouzlo jedničky na větší plochu. Pořád nabízí krásnou, meditativní atmosféru i příběh, který si říká o čtení mezi řádky. Ale zároveň část svého šarmu ztrácí v příliš prázdném světě a technických problémech. Pokud milujete tlumené, odpočinkové vyprávění ve stylu her od Giant Squid, pravděpodobně se vám zalíbí i liščí výprava. Jinak ji ale můžete s klidným srdcem vynechat.