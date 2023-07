Červnové recenze na Games.cz: Pekelný měsíc ve znamení čísla 6

3. 7. 2023 14:05 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Šestý měsíc si pro sebe uzmula jedna z letošních nejočekávanějších her –⁠ Diablo IV. Brány pekelné se po jedenácti letech opět otevřely a na monitory vstoupili démoni. Ďábelské číslo šest ale není jen pořadím měsíce června v roce, on i průměr všech recenzí v tomto pekelném měsíci svítí bestiálním číslem šest (tedy 6,58, abychom byli úplně přesní, ale zaokrouhlíme si to, aby nám to vyšlo, že?).

Recenzenti brali z čísel nejvyšších i z těch blíže dnu hodnotící škály. I žánrově je červen velmi rozmanitý. Přijdete si na pořádnou dávku děsu, několik závodů motorek, budovatelských strategií, všelijakých simulátorů i pořádně krvavou akci.

„Slasti a strasti budování železnice jsou zpátky. Railway Empire 2 vypadá krásně, nabízí návykovou hratelnost, a byť se člověk občas nemůže zbavit pocitu, že plnohodnotné pokračování by toho mělo nabídnout víc, pořád jde o překvapivě skvělou zábavu,“ hodnotí Pavel Skoták.

zdroj: Kalypso Media

„Miasma Chronicles se snaží vyprávět epický příběh, ale nejde jí to. Zlepšuje některé mechaniky starších her, ale jiné zase naopak zhoršuje. Zážitek kazí i menší problémy technického rázu. Z průměru hru vytahuje jen zábavný soubojový systém a průzkum prostředí, ve kterých naštěstí budete trávit většinu času. Povedený svět zase podkopává ústřední dvojice, která by mohla kandidovat na nejotravnější protagonisty roku 2023,“ vypočítává chyby Michal Krupička.

zdroj: The Bearded Ladies

„Nesmírně komplexní survival strategie, v níž musíte vybudovat kolonii na více či méně nehostinné planetě, a podchytit i ty nejmenší detaily. Možné scénáře, konce a zajímavosti, které hra nabízí, budete objevovat hodně dlouho. Naopak poněkud ošizený soubojový systém vás brzy omrzí, stejně jako připitomělost vašich osadníků,“ píše o nenápadné strategii Dominik Valášek.

zdroj: Haemimont Games

„Amnesia: The Bunker mění koncept celé série a z lineární příběhovky dělá survival horor v polootevřeném světě, v němž vás nahání děsivé monstrum. Jenže jakmile prokouknete triky hry, je iluze strachu ta tam a z děsivého prvoválečného bunkru se stává koridorovka o odemykání zamčených dveří,“ neskrývá zklamání Jakub Malchárek.

zdroj: Frictional Games

„Blizzard za čtvrtstoletí existence značky Diablo vypiloval základní hratelnost k dokonalosti. Diablo IV je návyková sexy řežba, které bohužel k dokonalosti chybí nápaditější úkoly a lepší tempo vyprávění. Přesto nebyly pekelné brány už dlouho tak lákavé,“ pochvaluje si pekelný hit Pavel Makal.

zdroj: vlastní video redakce

„Obtížný simulátor jednoho z nejnebezpečnějších sportů na světě. Ride on the Edge 3 má bezkonkurenční jízdní model, který vám nedá nic zadarmo. Bohužel obsahu pro jednoho hráče se mu zoufale nedostává a technický stav brzdí propady snímkování a nepřehlédnutelné doskakování textur a objektů,“ soudí o extrémním závodění Jakub Malchárek.

zdroj: Nacon

„Bum Simulator lákal na akční pojetí bezdomovectví ve stylu GTA a vyklubala se z něj naprosto nenápaditá, stupidní rádoby hříčka, která má krizi identity, své systémy vůbec nevyužívá, není zábavná ani vyladěná. Důvody, proč za ni utratit peníze, neexistují,“ varuje před koupí Patrik Hajda.

zdroj: vlastní video redakce

„Dordogne je hra plná hřejivých barev, které vás vrátí zpátky do dětství. Ukazuje kontrast dvou světů a hledá v nich společné odstíny. Konec příběhu sice nevyvěrá v pestrý vodotrysk, ale celkový zážitek zanechá tak intenzivní stopy, že výslednému plátnu nechybí žádné nevybarvené místečko,“ recenzuje indie překvapení Kateřina Anna Hurtová.

zdroj: Focus Entertainment

„Přepracovaná verze Layers of Fear se může opřít zejména o obdivuhodné audiovizuální zpracování a pečlivě vystavěný psychologický horor, který ocení hráči ochotní hledat skryté souvislosti. Strašení však stále působí většinou dost naoko. Zatímco rámcový příběh spisovatelky je velkým zklamáním, úmorně depresivní nová epizoda The Final Notice empatičtější jedince emocionálně zničí,“ hodnotí hororový remake Jakub Žežule.

zdroj: Bloober Team

„Masterplan Tycoon zdárně minimalizuje komplexní automatizaci známou z jiných her, díky čemuž je celý zážitek okamžitější, přístupnější a víc pracuje s vaší fantazií. Neustálá optimalizace vás udrží ve střehu, zatímco snaha všechno se vším propojit tak, aby si to vzájemně nepřekáželo, představuje příjemně složitý puzzle. Vidět, jak vám pod rukama během chvilky vyroste složitý řetězec výrobních procesů s vnořenými továrnami, je k nezaplacení,“ píše nadšeně Patrik Hajda.

zdroj: Ravenage Games

„Park Beyond na pár večerů svým stavěním šílených zábavních parků vydrží. Odpočinete si při něm a dovolí vám být kreativnější než jiné podobné hry, které přihlížejí na takové zbytečnosti, jako jsou fyzikální zákony. Bohužel kromě toho nemá moc co nabídnout. Obsahu je pomálu a některé mechaniky nejsou úplně dotažené,“ píše v recenzi Michal Krupička.

zdroj: Limbic Entertainment

„Nádherně vypadající motorky, které je celkem zábava ovládat a pilovat jízdní styl, sotva si zvyknete na zvláštní fyzikální model. Jenže stejně jako si brzy všimnete odbytého pozadí okolo trati, zaregistrujete i další nehezké nedodělky na samotných závodech. A ty by se u závodní hry prostě neměly objevovat, natož u té, která vychází každoročně už deset let,“ soudí o královně motorsportu Dominik Valášek.

zdroj: Milestone

„I když to tak na první pohled nevypadá, naservírovali Tindalos nejlepší vetřelčí hru za mnoho let. Originální mix nesourodých nápadů až překvapivě pasuje dohromady, pár ostrých hran by mohl obrousit potenciální další díl,“ hodnotí Pavel Makal.

zdroj: Focus Entertainment

„Farming Simulator 23 je úplně po všech stránkách na kost ořezanou verzí předchozího ročníku. Fanoušci série tu nemají vůbec o co stát, snad jen o fakt, že mohou farmařit i na cestách s mnoha a mnoha ústupky. Nováčci tu sice nebudou ničím zahlcení, a může tak jít o vstupní díl, ten je ale odradí grafickou a technickou stránkou,“ kritizuje nejnovější farmářský simulátor Patrik Hajda.

zdroj: Giants Software

„Jedno z překvapení roku. Prostá, primitivní, ale dokonale zvládnutá jízda plná krve, řevu a výbuchů. Matadoři herního průmyslu by si od čtyřčlenné kanadské partičky vývojářů mohli vzít pár poznámek,“ nešetří chválou Pavel Makal.

zdroj: Youtube

„Hra, která selhává ve všem kromě své úplně nejzákladnější herní smyčky. Její mechanismy jsou mělké a herní náplň osekaná na kost. Umělé natahování hratelnosti je naprosto zbytečné a vlastně si nejlépe hru užijete, pokud její hlavní funkce budete ignorovat. I pak vám ostatní problémy budou pod nohy házet klacky tak vytrvale, že to vzdáte. Absence jakýchkoliv reálií z Francouzské revoluce je už jen smutná ukázka povrchnosti celého projektu a jeho nedotaženosti,“ vyčiňuje propadáku Michal Krupička.

zdroj: Superstatic

„The Bookwalker: Thief of Tales vás jako point-and-click adventura po herní stránce překvapí jen tím, že se jí moc nedaří obohatit prastarý žánr neobvyklými systémy, které jsou plytké, nebo v případě soubojů vyloženě zbytečné. Svět hry a její příběhy jsou nicméně neskutečně poutavé a dialogy skvěle napsané. Nezajímavou hratelnost tak snadno přebijí a hru si užijete od začátku do konce,“ vyjmenovává klady a zápory Patrik Hajda.

zdroj: Sony